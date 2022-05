60 klasycznych ciągników na aukcji. Są prawdziwe perełki

Ponad 60 klasycznych ciągników zostanie wystawionych na sprzedaż przez firmę aukcyjną Cheffins w Devon jeszcze w tym miesiącu.

W ofercie aukcji znajduje się wiele nowoczesnych klasyków, które pochodzą z całej Europy i Stanów Zjednoczonych, a także z Wielkiej Brytanii.

Jednym z bardziej ciekawych modeli w sprzedaży jest Massey Ferguson 4880 z 1985 roku (widoczny na zdjęciu głównym), co czyni go jednym z późniejszych egzemplarzy, ponieważ zaprzestano ich produkcji w następnym roku.

Przegubowa seria 4000 nie została w rzeczywistości wyprodukowana przez Massey’a Fergusona, ani też nie były to wersje od wyspecjalizowanych producentów tego typu. Jego producentem jest Massey Combines of Ontario, firma, która została wydzielona z Massey Ferguson w 1981 roku, wraz z większością zadłużenia firmy macierzystej.

Wyprodukowano cztery modele, od 225-konnego MF 4800 do 375-konnego MF 4900. Model MF 4880 był drugim co do wielkości z gamy, dostarczając 320 KM z 14,8-litrowego prostego diesla Cummins o pojemności 14,8 litra.

Z kolei odpowiedzią Forda na duże ciągniki po tej stronie Atlantyku była seria TW, która osiągnęła swój szczyt wraz z TW 35. Zastępcza seria „88” miała nową skrzynię biegów Powershift firmy Funk, ale poza tym pozostała taka sama.

Oferowany na aukcji model TW 35 pochodzi z 1989 r. i należy do końcowej serii ponieważ już w roku następnym na placach dealerów pojawiły się nowsze modele. Maszyna ma zaledwie 1500 h na zegarze i szacowana jest na 25 -30 tys. funtów.

Ciekawą maszyną jest także MB Trac 1000 z 1986 r., który przepracował 6,5 tys. h i jest w bardzo dobrym stanie. Może to być prawdziwa gratka ponieważ, wiele z nich było wykorzystywanych do nawożenia i oprysków, w wyniku czego maszyny te mocno korodowały. Natomiast co do oferowanego modelu to wydaje się, że został oszczędzony od takich spustoszeń lub został ładnie odrestaurowany.

Powyższe modele to tylko niewielka część oferowanych ciągników, więcej można będzie zobaczyć na aukcji, która odbędzie się w sobotę, 28 maja, z możliwością oglądania w piątek, 27 maja, w Great Punchardon Farm, Winkleigh, Devon.