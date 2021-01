55% produktów w supermarketach z rynku krajowego?

Nad rozwiązaniem, wg którego 55% żywności w supermarketach miałoby pochodzić z rynku krajowego debatują czescy parlamentarzyści.

20 stycznia czeski parlament sejmu przyjął nowelizację ustawy o żywności. Ustawa trafi teraz do senatu. Czescy posłowie chcą ograniczyć sprzedaż zagranicznej żywności w kraju.

– Jeśli ustawa zostanie przyjęta, uderzy w sklepy powyżej 400 metrów kwadratowych – głównie supermarkety. Według projektu już w tym roku miałyby one sprzedawać co najmniej 55% produktów spożywczych pochodzących z Czech. Do 2027 roku odsetek ten miałby wzrosnąć do 85%. Nowe przepisy mają dotyczyć owoców, warzyw, mięsa i nabiału. Jak informują czeskie źródła, osiem krajów UE w tym Polska, wyraziło sprzeciw, wobec tego typu regulacji – podaje portal sad24.pl.

Jednak według krytyków ustawy może być ona szkodliwa zarówno dla konsumentów jak i rolników; ceny artykułów spożywczych poszybują bowiem w górę. Ponadto wielu artykułów spożywczych nie produkuje się w Czechach w ogóle.