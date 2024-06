50 ciągników w jednym serwisie na raz? Tak, to teraz największy serwis maszyn w Polsce

We wtorek 11 czerwca mieliśmy okazję uczestniczyć w oficjalnym otwarciu nowego centrum serwisowego dealera marki John Deere, firmy Agro-Sieć Maszyny w Wąbrzeźnie w woj. kujawsko- pomorskim.

Firma Agro-Sieć Maszyny jako największy dealer marki John Deere w Polsce z dniem 11 czerwca oficjalnie otworzyła w swojej siedzibie w Wąbrzeźnie największy w kraju, a drugi w Europie pod względem powierzchni serwis maszyn w sieci dealerskiej John Deere.

Jednakże Agro Sieć nie tylko marka John Deere, ale również w swojej ofercie posiada m.in. maszyny Kverneland, Vaderstad, AVR, Have czy Kramer. Łącznie w swoich 10 oddziałach firma zatrudnia 400 osób, a jej działalność skupia się w Polsce centralnej i północnej na terenie sześciu województw.

Otwarcie nowego serwisu miało charakter oficjalny, bo sam serwis działa już od marca br. i maszyny które widać na zdjęciach nie były tam wstawione w ostatniej chwili. Obecnie serwis jest w stanie obsługiwać jednocześnie na wydzielonych stanowiskach 30 maszyn, a cała powierzchnia serwisu wynosząca 2600 m2 pozwoli docelowo obsługiwać nawet do 50 maszyn jednocześnie.

W chwili obecnej w Wąbrzeźnie pracuje 30 mechaników, a docelowo będzie ich około 50 tak, aby mogli naprawiać maszyny nie tylko na miejscu, ale byli w pełnej dostępności dla klientów w terenie, ponieważ w miarę możliwości maszyny są naprawiane u klientów w gospodarstwach przez mechaników, którzy dojeżdżają na miejsce dobrze wyposażonymi samochodami serwisowymi, a jeśli nie da się naprawy wykonać w gospodarstwie to dopiero wówczas maszyna jest przywożona do serwisu.

– Powstanie tak dużego obiektu, który dostosowany jest do obsługi największych maszyn wymusza niejako rynek, ponieważ maszyny są coraz większe, co raz bardziej wymagające i do ich serwisu i ewentualnych napraw wymagane jest odpowiednie zaplecze. Dodatkowo niezmiernie ważna w kwestii umiejscowienia punktu akurat w Wąbrzeźnie była lokalizacja, która pozwala na obsługę praktycznie całego województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki dogodnemu umiejscowieniu blisko autostrady A1 przecinającej teren działania firmy- mówi Łukasz Madej, prezes zarządu Agro-Sieć Maszyny.

Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę, że punkt w Wąbrzeźnie to nie tylko rozległy serwis, ale również miejsce, gdzie firma szkoli swoich pracowników i do którego wstęp mają również uczniowie okolicznych szkół rolniczych, którzy mogą odbywać tu praktyki zawodowe. Jest to korzystne dla obu stron, gdyż uczniowie zdobywają fachową wiedzę, a firma może później spośród absolwentów pozyskiwać m.in. tak poszukiwanych na rynku mechaników i serwisantów.

Dodatkowo w tej lokalizacji firma Agro-Sieć Maszyny utworzyła centralny punkt, gdzie zgromadzone są maszyny używane różnych marek, tak aby ułatwić potencjalnym klientom oglądanie ich, aby nie musieli jeździć po poszczególnych oddziałach jak było dotychczas.