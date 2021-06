50 lat ładowarek burtowych New Hollanda

Ładowarka ze sterowaniem burtowym, chociaż kojarzy się przede wszystkim z branżą budowlaną, często jest podstawowym narzędziem dla wielu rolników. W tym roku przypada 50-lecie ładowarek ze sterowaniem burtowym firmy New Holland.



Narodziny ładowarki ze sterowaniem burtowym marki New Holland miały miejsce przy okazji projektowania narzędzi do zbioru siana, kiedy to pewien inżynier odkrył, iż konstrukcję jego kosiarki można obrócić na bok, aby uzyskać ruch wysięgnika do góry i do przodu. Odkrycie to stało się podstawą ładowarki Super Boom® z podnośnikiem pionowym.

W 1971 r. firma New Holland wyprodukowała pierwszą ładowarkę ze sterowaniem burtowym, model L35, który wprowadził na rynek wiele nowatorskich rozwiązań. Konstrukcja podnośnika umożliwiała dobry wysięg i prześwit przy załadunku, zaś odpowiedni rozstaw osi zapewniał bardziej i stabilną jazdę operatorom.

W ostatnich pięciu dekadach marka New Holland udoskonalała konstrukcję i funkcjonalność

oryginalnej ładowarki L35, zwiększając wysięg oraz udźwig, zmniejszając czas wykonania cykli pracy i rozszerzając ofertę asortymentową maszyn ze sterowaniem burtowym, ujmując w niej kompaktowe ładowarki gąsienicowe.

W najnowszej serii 300 oferowanych jest 9 nowych modeli w zakresie mocy od 60 do 90 KM oraz znamionowej nośności operacyjnej od 815 do 2045 kg. Seria 300 została zaprojektowana także z myślą o operatorze. Nowe funkcje, takie jak śledzenie

serwisowania czy ochrona silnika mają maksymalnie wydłużyć okres bezawaryjnej pracy oraz zwiększyć wydajność produkcyjną.

8-calowy, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z kamerą cofania w wygodny sposób pokazuje dane silnikowe dotyczące osiągów maszyny. Oprócz łatwych w nawigowaniu funkcji wyświetlacz oferuje wszechstronność ustawień elementów sterowania elektrohydraulicznego, umożliwiając operatorowi personalizację i dopasowanie ustawień maszyny do własnych potrzeb i preferencji.

W celu upamiętnienia tej ważnej, 50. rocznicy, od połowy czerwca wszystkie maszyny ze

sterowaniem burtowym klientów, którzy zakupią maszynę w okresie celebracji rocznicy,

opatrzone zostaną w tylnej lewej części specjalną naklejką z napisem “50 Years Edition”.

Źródło: New Holland