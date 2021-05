5-letnia dziewczynka zginęła pod kołami ładowarki podczas prac polowych. Ojciec był pod wpływem alkoholu

Do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęła mała dziewczynka, doszło 9 maja wieczorem na polu w pomorskiej miejscowości Wybudowania Dąbrowskie.

Dziecko przebywało wówczas w kabinie rolniczej koparko – ładowarki ze swoim ojcem, który wykonywał prace na polu. Dziewczynka w pewnym momencie niestety zsunęła się z siedzenia, wypadła z kabiny i wpadła wprost pod koła pojazdu. Próbowano ją później reanimować, jednak trwająca godzinę resuscytacja krążeniowo-oddechowa nie przywróciła dziecku czynności życiowych.

Jak podaje serwis osp.pl, śledztwo w sprawie tragicznego wypadku wszczęła prokuratura. W poniedziałek po południu policja poinformowała, że pojazdem kierował 35-letni ojciec dziewczynki, który w chwili zdarzenia miał prawie 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, dlatego dziadek dziewczynki początkowo zeznał, że to on prowadził pojazd. Policja postawiła 35-letniemu ojcu dziecka zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.

Paweł Palica