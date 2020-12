434 mln euro do zwrotu unijnym rolnikom

Komisja Europejska przyjęła 25 listopada 2020 roku rozporządzenie umożliwiające państwom członkowskim zwrot 434 mln euro rolnikom. Kwota ta została pierwotnie potrącona w roku budżetowym 2020 z płatności bezpośrednich dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), aby utworzyć tegoroczną tak zwaną rezerwę na wypadek kryzysu rolnego.

Ponieważ rezerwa kryzysowa nie została wykorzystana w roku budżetowym 2020, kwoty potrącone z płatności bezpośrednich w tym roku mogą zostać zwrócone rolnikom przez państwa członkowskie od dnia 1 grudnia 2020 r.

– Koncepcja rezerwy rolnej na wypadek kryzysów oraz mechanizmu jej zwrotu została uzgodniona w ramach reformy WPR z 2013 r. Został zastosowany po raz pierwszy w roku budżetowym 2014. Odliczenie dotyczy wyłącznie wsparcia dochodu powyżej 2000 EUR i nie ma jeszcze zastosowania do Chorwacji w roku budżetowym 2020. Wynika to z procesu stopniowego wprowadzania poziomów wsparcia po przystąpieniu do UE. W przypadku Chorwacji, która przystąpiła do Unii w 2013 r., wsparcie dochodu w ramach WPR nie zostało jeszcze w pełni wprowadzone – informuje Komisja Europejska