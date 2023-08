31. sierpnia – ostatni dzień na wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Przypominamy, że dzisiaj 31. sierpnia jest ostatni dzień na złożenie wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

Tylko do 31 sierpnia 2023r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Wnioski można składać w urzędzie gminy, na terenie której zarejestrowane jest gospodarstwo. Producenci rolni, którzy chcą odzyskać część kosztów związanych z zakupem oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składają wniosek do 31 sierpnia o zwrot podatku akcyzowego z dołączonymi fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego.

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);

w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi: