31 maja mija podstawowy termin składania wniosków o płatności bezpośrednie

Przypominamy rolnikom, że 31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

– Rolnicy, którzy złożą dokumenty po tym terminie – jednak nie później niż do 27 czerwca 2022 r. – będą mieli pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do złożonych w terminie wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 15 czerwca 2022 roku – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW można przesyłać wyłącznie elektronicznie. W tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus.

Jak podaje ARiMR, dane dostępu, czyli login i hasło, z których dotychczas korzystali rolnicy ubiegający się o dopłaty, nie zmieniły się. Ci, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji.