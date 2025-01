300 tys. zł dotacji z ARiMR na maszyny rolnicze. Kiedy nabór i kto może otrzymać wsparcie?

W tym roku wszedł nowy program dla rolników. Można uzyskać nawet 300 tys. zł na “Inwestycje zwiększające konkurencyjność w obszarach A i D”. Na jakie maszyny, urządzenia można uzyskać dofinasowanie?

W obszarze A rolnicy będą mogli uzyskać dotację na inwestycje w nowe maszyny i urządzenia rozwiązania rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej np.:

roboty paszowe

systemy do automatycznego pojenia

roboty udojowe

systemy monitoringu stada

systemy zarządzania stadem

systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

– Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w nowe maszyny i urządzenia, stanowiące wyposażenie budynków lub budowli służących do produkcji zwierzęcej lub wykorzystywane wyłącznie w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej wraz z oprogramowaniem – tłumaczy resort rolnictwa.

Na przykład do kosztów kwalifikowalnych w obszarze A można zakwalifikować wóz paszowy. Ale jak wyjaśnia ARiMR, należy mieć jednak na uwadze, że maszyna musi zostać wyposażona w rozwiązania rolnictwa precyzyjnego oraz obligatoryjnie razem z nią musi zostać zakupione oprogramowanie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że system wagowy stanowi standardowe wyposażenie wozów paszowych i nie jest elementem rolnictwa precyzyjnego, czy oprogramowania.

W obszarze D będzie też można uzyskać pieniądze na zakup maszyn do zbioru produkcji roślinnej, czyli na operacje polegające na zakupie samojezdnych lub przyczepianych maszyn do zbioru. Nie są wspierane maszyny służące wyłącznie do transportu, czytamy w wytycznych do programu.

300 tys. zł na maszyny

Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w ramach tej interwencji w okresie realizacji PS WPR wynosi w obszarze A i D 300 tys. zł.

Pomoc polega na refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie:

65 proc., jeśli inwestycje realizuje rolnik poniżej 40 roku życia

45 proc. w pozostałych przypadkach

Kto może otrzymać wsparcie z ARiMR i kiedy nabór

O pomoc może ubiegać się rolnik, który uzyskuje roczny przychód ze sprzedaży w wysokości co najmniej 75 tys. zł. Z obszaru D może skorzystać tylko grupa rolników (minimum 3). Ze wsparcia wykluczeni są rolnicy prowadzący hodowlę drobiu, chyba że jest to produkcja ekologiczna.

Programów zostanie uruchomiony 20 listopada 2025 r. Nabór potrwa do 19 grudnia, wnioski będzie można składać do 19 grudnia br. Chodzi o Inwestycje zwiększające konkurencyjność w obszarach A i D.