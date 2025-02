30 lat targów AgroTech w Kielcach – i co dalej?

Co roku w Kielcach prezentowane są innowacyjne maszyny, urządzenia oraz systemy wspierające rolnictwo precyzyjne, automatyzację pracy oraz zrównoważony rozwój gospodarstw. Oferta wystawców odpowiada najnowszym trendom i wymaganiom stawianym m.in. przez Unię Europejską.

A jakie będą tegoroczne targi? Co na przyszłość planuje organizator? Czy Kielce nadal utrzymają pozycję wicelidera branży targowej w Europie Środkowo – Wschodniej?

Tego wszystkiego dowiesz się w poniższym wywiadzie z Prezesem dr Andrzejem

Mochoniem i Kamilem Perzem, Dyrektorem Projektu Agrotech w Targach Kielce.

Jakie były początki targów AGROTECH w Kielcach i jak zmieniały się one na przestrzeni ostatnich 30 lat?

Prezes dr Andrzej Mochoń: Rolnictwo na Kielecczyźnie w latach 90. było słabo

rozwinięte. Porównując z pozostałymi terenami, mówiąc wprost, tu była bieda. Na

zachodzie kraju gospodarstwa były o wiele większe, korzystały już z nowoczesnych

maszyn. Na pola w naszym regionie dopiero wjeżdżały pierwsze kombajny. Stąd też

wynikała silna pozycja poznańskich targów Polagra. Pomysł organizacji nowych

targów techniki rolniczej w Kielcach był zatem zadziwiający, ale miał potencjał.

Dostrzegła go niewielka grupa osób. W naszym regionie rolnicy chcieli

modernizować swoje gospodarstwa. Byli chłonni wiedzy, interesowali się

nowoczesnymi technologiami. Rolnictwo, jak i cała gospodarka, przechodziło wtedy

transformację, w której rolnicy Kielecczyzny chcieli mieć udział. Patrząc na te

dążenia, należało utworzyć wydarzenie łączące dostawców maszyn i technologii,

specjalistów i naukowców z rolnikami. Zaangażowanie i solidna praca ówczesnego

zespołu, przede wszystkim Kamila Perza, który dziś jest dyrektorem projektu

Agrotech, instytucji i firm partnerskich otworzyła drogę do rozwoju. Wojewódzki (dziś

Świętokrzyski) Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i

Elektryfikacji Rolnictwa (dziś Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy

Instytut Badawczy) oraz Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma

pracowali nad pierwszymi edycjami. Prezesowi Agromy Tadeuszowi Bartosowi na

tych targach bardzo zależało. Na pierwszą edycję w listopadzie 1995 roku sprowadził

najnowsze ciągniki i maszyny. Na wystawie zajmującej jedną halę 50 firm

prezentowało 500 typów maszyn i około 80 tysięcy części. Ciągniki Ursus i Zetor

robiły wtedy wrażenie.

Agrotech w latach 1995–2000 otwierał rolników kielecczyzny i województw

ościennych na nowe technologie, na wiedzę. Targi zdobywały zaufanie, budowały

swoją markę tak wśród rolników jak i producentów.

Po roku 2000 perspektywa wejścia do Unii Europejskiej, korzystania z pierwszych

przedakcesyjnych funduszy unijnych na rozwój gospodarstw, napędzała rynek.

Rolnicy odważniej kupowali, firmy sprowadzały coraz więcej nowoczesnych,

zachodnich maszyn. Lata 2000-2010, dzięki wejściu Polski do Unii w 2004, 2

rozpędziły modernizację gospodarstw, rozwój firm produkujących i dostarczających

nowatorskie technologie, a także rozbudowę instytucji rolniczych dostarczających

rolnikom wiedzę m.in. o nowych przepisach i dofinansowaniach. Jednocześnie rósł

Agrotech.

Liczba wystawców z 78, przede wszystkim z Polski, w 2000 roku wzrosła w

2010 do ponad 500 z 18 krajów, w tym Niemiec, Włoch, Francji i Czech. Liczba

zwiedzających wzrosła dwukrotnie, do ponad 40 tysięcy. Rekord targów padł w 2019

roku. 75 tysięcy zwiedzających, 750 firm z 25 krajów. Pierwszy Agrotech to jedna

hala, dziś to 10 hal, ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem i na terenie

zewnętrznym. Targi stały się jednym z kluczowych wydarzeń w Europie Środkowo-

Wschodniej. Niezmiennie dostarczają światowe technologie, potrzebną rolnikom

wiedzę, łączą całą branżę.

Z perspektywy 30 lat, choć organizacja targów techniki w Kielcach wydawała się

dość nieoczywistym pomysłem, był to strzał w dziesiątkę, doskonale

wykorzystywany.

Jakie były najważniejsze momenty w historii targów?

Prezes dr Andrzej Mochoń: Pierwszym rokiem przełomowym był 2001. Wtedy targi

wyszły poza trzy hale i z roku na rok rosły. W 2005 roku pierwszy raz dobudowana

została hala tymczasowa. Agrotech zdecydowanie rozwinął się dzięki rozbudowie

Targów Kielce w 2010 roku. Powstała najnowocześniejsza w kraju hala – nr 5, a

powierzchnia wystawiennicza ośrodka pod dachem zwiększyła się do 36 tysięcy m².

Wystawcy Agrotechu po raz pierwszy przygotowali tu stoiska w 2011 roku. Nadal

konieczne było dobudowywanie dodatkowych hal. W 2016 sięgnęliśmy granic

możliwości wystawienniczych. Agrotech doszedł do ściany, wykorzystując cały teren

naszego ośrodka. Stało się jasne, że kolejna nowa hala wystawiennicza jest

konieczna. W 2019 mieliśmy projekt i pozwolenie na budowę. Zatrzymała nas

pandemia. W marcu 2020 roku ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Agrotech

został odwołany, gdy hale Targów Kielce były wypełnione już maszynami. Po covid-

19 branża potrzebowała targów. Dość szybko je odbudowaliśmy. W 2023 wystawę

435 firm z 15 krajów obejrzało blisko 70 tysięcy zwiedzających, a powierzchnia

przekroczyła 63 tysiące m², zbliżając się do rekordowej.

Jak targi AGROTECH wpłynęły na rozwój polskiego rolnictwa i przemysłu rolniczego?

Prezes dr Andrzej Mochoń: Po pierwsze, tu rolnicy mają bezpośredni dostęp do

innowacji, które mogą wdrożyć w gospodarstwach, co przyczynia się do modernizacji

krajowego rolnictwa. Po drugie, Agrotech stanowi miejsce spotkań dla rolników,

producentów maszyn, ekspertów oraz przedstawicieli instytucji i organizacji

rolniczych. Takie interakcje umożliwiają producentom lepsze dostosowanie swojej

oferty do oczekiwań użytkowników końcowych, co wpływa na rozwój i

konkurencyjność rynku maszyn rolniczych. Po trzecie, obecność na Agrotechu

instytucji rolniczych z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele oraz

ośrodków doradczych zapewnia rolnikom dostęp do aktualnych informacji na temat

programów wsparcia, dofinansowań oraz najnowszych przepisów. To z kolei sprzyja świadomym inwestycjom w nowoczesne maszyny i technologie, co napędza popyt na

krajowym rynku. Po czwarte, Agrotech promuje nowatorskie rozwiązania, które

odpowiadają na współczesne wyzwania rolnictwa, takie jak zrównoważony rozwój,

efektywność energetyczna czy precyzyjne rolnictwo. Inspiruje do wdrażania

innowacji, co podnosi standardy produkcji rolnej w Polsce i wpływa na rozwój rynku

maszyn rolniczych. Po piąte, Agrotech łączy całą branżę. Ta atmosfera

porozumienia, pełna pozytywnej energii sprzyja szukaniu dróg rozwoju także w

trudnym czasie.

Jak targi AGROTECH wpływają na rozwój gospodarczy regionu

świętokrzyskiego?

Prezes dr Andrzej Mochoń: Stanowią jeden z kluczowych motorów napędzających

gospodarkę regionu świętokrzyskiego. Przede wszystkim przyciągając tysiące

zwiedzających i wystawców z Polski oraz zagranicy, wpływają na wzrost obrotów

lokalnych hoteli, restauracji, firm usługowych obsługujących wydarzenia targowe i

przedsiębiorstw transportowych. Sprzyja rozwojowi lokalnego agrobiznesu, daje

przedsiębiorcom możliwość nawiązywania kontaktów handlowych i pozyskiwania

nowych kontraktów.

Jak targi przyczyniają się do promowania nowoczesnych rozwiązań w

rolnictwie?

Prezes dr Andrzej Mochoń: Co roku prezentowane są innowacyjne maszyny,

urządzenia oraz systemy wspierające rolnictwo precyzyjne, automatyzację pracy

oraz zrównoważony rozwój gospodarstw. Oferta wystawców odpowiada najnowszym

trendom i wymaganiom stawianym m.in. przez Unię Europejską. Specjaliści dzieląc

się wiedzą, pomagają rolnikom dostosować się do zmieniających się warunków

rynkowych i regulacyjnych. Odczarowują zawiłości nowych wymagań, czyniąc je

użytkowymi. Eksperci pomagają wybrać najkorzystniejsze rozwiązania, które wręcz

rewolucjonizują codzienne prace, jak inteligentne systemy zarządzania

gospodarstwem, maszyny autonomiczne do obsługi gospodarstw, drony i systemy

GPS. Rokrocznie tu odbywają się premiery polskie i światowe. W ostatnich latach tu

były pokazywane prototyp ciągnika z hybrydowym napędem, czy prototyp ciągnika

zasilanego metanem.

Jakie jest znaczenie targów AGROTECH na arenie międzynarodowej?

Prezes dr Andrzej Mochoń: AGROTECH to jedna z największych i najważniejszych

wystaw rolniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, co czyni ją wydarzeniem o

dużym znaczeniu międzynarodowym. Każdego roku targi przyciągają wystawców z

17 krajów, którzy prezentują swoje produkty i technologie, poszerzając sieć

biznesową oraz umacniając współpracę międzynarodową. W tym roku obecne będą

firmy z Austrii, Czech, Danii, Chin, Estonii, Holandii, Indii, Irlandii, Niemiec, Portugalii,

Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch. Obecne są globalne

marki i specjaliści z różnych zakątków świata. AGROTECH jest więc nie tylko

miejscem wymiany doświadczeń, ale także platformą do zawierania umów

handlowych oraz wdrażania nowych technologii na rynki zagraniczne. Dzięki temu polskie rolnictwo zyskuje dostęp do innowacyjnych rozwiązań, a rodzime firmy mogą

skutecznie konkurować na arenie globalnej.

Jakie kraje i firmy zagraniczne są reprezentowane na targach w tym roku i w przeszłości?

Kamil Perz: Zagraniczne firmy szybko dostrzegły potencjał targów AGROTECH jako

miejsca dotarcia na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Już na drugiej edycji w 1996

roku gościliśmy przedsiębiorstwa z Czech i Włoch. W kolejnych tylko przybywało.

Rosnące inwestycje rolników, wspierane funduszami unijnymi, tworzyły duże

zapotrzebowanie na nowoczesne maszyny i technologie. W tym roku, podczas 30.

edycji ofertę zaprezentują przedsiębiorstwa z 17 państw, m.in. z Niemiec, Włoch,

Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Holandii, Turcji, Chin. Światowe marki maszyn

rolniczych są obecne od 25 lat. Początkowo reprezentowane przede wszystkim przez

centrale, dziś mając silne sieci dystrybutorów w kraju, są obecne przy ich udziale. Na

stoiskach podziwiamy więc globalne marki, jak amerykańskie John Deere, New

Holland, Case IH, austriacki Steyr, Same Deutz-Fahr o kapitale niemiecko – włoskim,

japońska Kubota. Amerykański koncern AGCO Corporation reprezentują niemiecki

Fendt, kanadyjsko-amerykański Massey Ferguson, finlandzka Valtra. Gamy maszyn

do uprawy i obsługi gospodarstw oferują niemiecki HORSCH i Weidemann, austriacki

GÖWEIL, czy słoweński SIP. Szwajcarski xFarm Technologies, chiński ComNav czy

holenderski eFarmer BV pokażą technologie do zarządzania gospodarstwem

wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoją organizatorzy targów AGROTECH?

Kamil Perz: Nasze największe wyzwanie to zapewnienie maksymalnie komfortowych

warunków dla wystawców i zwiedzających. Od 2005 roku budujemy dodatkowe hale

tymczasowe, które pozwalają korzystać z wydarzenia niezależnie od warunków

pogodowych. Z roku na rok podnosimy standardy. Na jubileuszową edycję

wybraliśmy nowego dostawcę hal i zupełnie nowe rozwiązanie. Budujemy trzy

dodatkowe hale, które utworzą łącznie 14 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni

pod dachem. Hale to wysokiej jakości aluminiowe konstrukcje, których ściany są

wykonane ze stałych elementów, w tym przeszklonych zapewniających naturalne

doświetlenie wnętrza. Solidny niemal płaski dach umożliwia wykonywanie

podwieszeń. Podłoga jest dodatkowo wzmocniona, co ma znaczenie dla wystawców,

którzy będą tu lokować cięższe maszyny. Każda z hal jest wyposażona w instalacje

elektryczne, internetowe, wodne, wentylację i ogrzewanie.

Nieustanne podnoszenie jakości i standardów skłoniło Targi Kielce do kolejnego

kroku. Tuż po AGROTECHU rozpocznie się priorytetowa inwestycja, oczekiwana od

lat przez wystawców Agrotechu. Ruszy budowa nowej hali wystawienniczej, hali 8, i

modernizacja istniejącej hali 7. Połączona przestrzeń obydwu obiektów da w sumie

ponad 15 500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej w parterze i 3000 na

antresoli. Hala ma być gotowa latem 2026. W marcu 2027 roku będzie służyła

wystawcom i zwiedzającym targów Agrotech.

Jak targi AGROTECH przyczyniają się do edukacji i szkoleń w branży rolniczej?

Kamil Perz: Rolę edukacyjną targi spełniają od pierwszej edycji. Do organizacji

wydarzenia zaangażowaliśmy Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji

Rolnictwa (dziś Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut

Badawczy), Wojewódzki (dziś Świętokrzyski) Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

instytucje rolnicze z Ministerstwem Rolnictwa na czele. Obecność ekspertów od lat

przyciąga uczestników. To doskonała okazja do zdobycia wiedzy o funduszach

unijnych, nowoczesnych technikach uprawy oraz innowacjach w technologii

maszynowej. Przyznajemy nagrody „Złote Medale Targów Agrotech”, które zwracają

uwagę na innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność prac i jakość zbiorów.

Rokrocznie zapraszamy uczniów szkół rolniczych, by młodzi wiążący przyszłość z

branżą agro, poznawali najnowsze technologie. Od lat odbywa się tu krajowy finał

Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, której uczestnicy zwiedzają też wystawę.

Od trzech dekad budujemy świadomość nowych technologii.

Ilu jest wystawców w tym roku i ilu zwiedzających się spodziewacie?

Kamil Perz: Wyróżnikiem AGROTECHu na arenie kraju i Europy Środkowo –

Wschodniej jest liczba profesjonalnych zwiedzających. Rekord pobiła edycja w 2019

roku, gościliśmy 75 tysięcy osób. Po pandemii, w 2024 roku wystawa zgromadziła 71

tysięcy zwiedzających. Zainteresowanie udziałem w jubileuszowej edycji jest bardzo

duże. Bilety online, które już można dostać na stronie agrotech.pl, rozchodzą się jak

świeże bułeczki. Spodziewamy się znaczącej frekwencji. Choć doskonale wiemy, że

ogromny wpływ na przyjazd do Kielc ma pogoda. Zwiedzający przyjeżdżają z całego

kraju i zagranicy. Więc trzymajmy kciuki za słoneczną wiosenną aurę. Dla

wystawców liczba zwiedzających jest priorytetem. Ona zapewnia efektywność

udziału w wydarzeniu. Firmy, wiedząc, że tu spotkają nowych i potencjalnych

klientów, wybierają Agrotech. Podczas najbliższej edycji ofertę zaprezentuje ponad

520 wystawców z 18 krajów.

Jakie nowe technologie i innowacje zostaną zaprezentowane podczas targów jubileuszowych?

Kamil Perz: Premiery i nowości zobaczymy na wielu stoiskach. Ciągniki wyróżnią się

nową stylistyką oraz zwiększoną wydajnością, co przełoży się na większą

produktywność. Nowości już zapowiedziały Case IH, New Holland oraz Massey

Ferguson. Premierową stylistykę wyposażenie czterech ciągników zaprezentuje

Deutz – Fahr. Polską premierę nowych modeli ładowarek Kramer przygotowuje

Wanicki Agro. Zwiedzający poznają też nowoczesne systemy telematyczne, łączące

maszyny rolnicze w inteligentne sieci zarządzania gospodarstwem. Zaprezentowane

zostaną także drony do precyzyjnego nawożenia i ochrony roślin, wyposażone w

technologię rozpoznawania stanu upraw. Nowości pojawią się także w segmencie

nawozów, środków ochrony i materiału siewnego.

Jakie są największe sukcesy targów AGROTECH w ciągu ostatnich 30 lat?

Kamil Perz: Z małego lokalnego wydarzenia zbudowaliśmy największą wystawę w

halach w kraju i jedną z kluczowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Targi

AGROTECH są dla rolników, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji rolniczych miejscem, bez którego nie wyobrażają sobie wiosny. Zwiedzający przyjeżdżają z

całego kraju i wielu państw. Indywidualni gospodarze i przedsiębiorcy, a także misje

gospodarcze docierają do nas z Czech, Włoch, Węgier, Rumunii, Słowacji, Litwy,

Serbii, Uzbekistanu, a nawet Brazylii, czy Kataru i Senegalu. Ich obecność świadczy

o docenianiu roli targów Agrotech na arenie globalnej. Od 30 lat realnie wpływamy na

rozwój rolnictwa i całej branży agro. To największy sukces naszego wydarzenia.

Jakie korzyści przynoszą targi zarówno wystawcom, jak i odwiedzającym?

Kamil Perz: Wielkość wystawy wskazuje, że jest to dobre miejsce do robienia

biznesu dla obu stron. Na targach Agrotech rozmowy biznesowe są wyjątkowo

skuteczne – często zdarza się, że maszyny prezentowane na wystawie trafiają

bezpośrednio do gospodarstw. Co więcej, wystawcy podkreślają wpływ targów

techniki rolniczej na budowanie rozpoznawalności ich marek, zdobywanie nowych

klientów i utrzymywanie relacji z aktualnymi. Dzięki rozmowom podczas targów

Agrotech dostosowują ofertę do oczekiwań rolników z kraju i zagranicy. Z kolei

rolnicy tu poznają rozwiązania, które czynią ich codzienną pracę efektywniejszą,

wydajniejszą, poprawiającą jakość zbiorów, niosącą oszczędność kosztów produkcji.

Często przyjeżdżają na dwa, trzy dni targów, by wybrać odpowiednią dla siebie

ofertę. Korzystają z promocji targowych. W efekcie udział w wystawie oszczędza

czas i pieniądze.

Wystawcy i zwiedzający budują tu relacje oparte na zaufaniu, co owocuje długoletnią

współpracą. Uczestnicy wystawy przez trzy dni spotykają znanych influencerów,

których obserwują na co dzień w internecie bądź w telewizji. To wszystko tworzy

absolutnie wyjątkową atmosferę, dzięki której Agrotech to prawdziwe święto

rolnictwa.

Jakie są plany na przyszłość w związku z rozwojem targów?

Prezes dr Andrzej Mochoń: Agrotech to jedne z targów, które mocno wpływają na

plany inwestycyjne w naszym ośrodku. Od lat wystawcy targów rolniczych czekają na

nową halę. 23 stycznia tego roku podpisaliśmy umowę z firmą Strabag, która

zaprojektuje i wybuduje nowy obiekt. Powstanie nowa hala 8 i zmodernizowana

zostanie istniejąca hala 7. Połączona przestrzeń obydwu obiektów da w sumie ponad

15 500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej w parterze i 3000 na antresoli.

Dłuższy bok budowli będzie miał ponad 237 metrów, niewiele mniej niż długość

Rynku w Krakowie.

Prace budowlane rozpoczną się z początkiem kwietnia, tuż po targach Agrotech.

Hala ma być gotowa latem 2026, by mogli z niej jako pierwsi korzystać wystawcy

Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W marcu 2027 roku będzie

służyła uczestnikom targów Agrotech. Dzięki inwestycji powierzchnia wystawiennicza

pod dachem zwiększy się z 38 tysięcy metrów kwadratowych do ponad 52 tysięcy.

Pozwoli nam utrzymać pozycję wicelidera branży targowej w Europie Środkowo –

Wschodniej. Nowa hala to nasza priorytetowa inwestycja.