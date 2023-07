3-metrowe siewniki Kuhn Sitera w nowej odsłonie. Co się zmieniło? (video)

3-metrowe siewniki zbożowe to nadal niezwykle popularne maszyny w naszym kraju. Teraz rolnicy będą mieli jeszcze ciekawszy wybór, ponieważ na rynek trafiają zmodernizowane modele z serii Sitera firmy Kuhn.

Nowa gama siewników Sitera składa się z modeli o oznaczeniu 310, 320 i 330. Różnią się one pomiędzy sobą rodzajem zastosowanych redlic. Model 310 wyposażono w redlice piersiowe, model 320 w redlice jednotalerzowe, zaś model 330 w dwutalerzowe SeedFlex z kołem dogniatającym. Ponadto modele 330e wyposażane są w napęd elektryczny.

Siewniki Sitera to konstrukcje lekkie przeznaczone do pracy z ciągnikami o mocy już od 100-120 KM. Przesunięty do przodu punkt zaczepu oraz zbiornik czynią konstrukcje jeszcze bardziej kompaktowymi i mniej wymagającymi względem współpracujących z nimi ciągników. To jednak dopiero początek zmian. Wszystkie modyfikacje zaprezentował nam Ireneusz Dobrowolski z firmy Kuhn Maszyny Rolnicze:

https://youtu.be/uIvV0VIW6cY