272 mln zł na nagrody i premie od ministra Ardanowskiego w I półroczu 2020

272 649 000 zł brutto to dokładna kwota, jaką przeznaczył w I półroczu tego roku ówczesny minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski na premie, dodatki i trzynastki. Pieniądze nie trafiły jednak do pracowników resortu rolnictwa, lecz m.in. do pracowników KRUS-u i ODR-ów.

Kwoty te są rekordowo wysokie; o 8 mln wyższe niż w latach 2018 i 2019. Ministerstwo zapewnia jednak, że wydatki są monitorowane, a wypłacone środki wynikają z Kodeksu pracy. Na interpelację posłów KO – Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke odpowiadał sam zainteresowany, a odpowiedź wraz z interpelacją zamieszczamy poniżej.

Źródło: sejm.gov.pl