250 mln zł na tereny popegeerowskie; zyskają przede wszystkim wsie

Szczegóły programu 250 mln zł. wsparcia dla gmin popegeerowskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawili dzisiaj premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

– Od dłuższego czasu zadajemy sobie pytania o przyszłość, o to jak będzie wyglądać polska gospodarka po ustąpieniu pandemii, co trzeba zrobić, żeby się móc rozwijać – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Rozwój w Polsce musi się charakteryzować także dbałością o obszary popegeerowskie. Te tereny w III RP zostały opuszczone. Charakteryzowało je bieda, ubóstwo, brak perspektyw, ale także zwijanie się usług publicznych. Zwijano połączenia autobusowe, kolejowe, zamykano ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje publiczne. Dziś chcemy tą niesprawiedliwość w stosunkowo szybkim tempie naprawiać. Chcemy aby do tych terenów zajrzała nadzieja. Dlatego ruszamy z nowym programem wsparcia w wysokości 250 mln zł – dodał.

Przewidziane inwestycje

Gminy popegeerowskie będą miały możliwość przeznaczenia środków na inwestycje określane jako “inwestycje pierwszej potrzeby”. Mają do nich należeć m.in. budowa, rozbudowa lub przebudowa: systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni, infrastruktura drogowa, czyli m.in. dróg dojazdowych i wewnętrznych, ścieżek rowerowych i oświetlenia a także centrów wsi umożliwiających integrację społeczną: place zabaw, obiekty sportowe etc. Program dotyczy także świetlic, remiz strażackich oraz bibliotek.

Zasady przyznawania

Rząd deklaruje, że postarał się o sprowadzenie formalności do minimum; z tego względu wzory wniosków mają być jak najprostsze.

Jak informuje kancelaria premiera, Każda gmina będzie mogła złożyć do 3 wniosków na 3 inwestycje, a ich wartość to od 50 do 5 mln zł. Wnioski, zanim trafią do wojewodów, będą musiały zostać zaopiniowane przez terenowe oddziały Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Nabór wniosków rozpocznie się 4 stycznia i zakończy 12 lutego.