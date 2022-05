25 mln ton zbóż uwięzionych w ukraińskich portach. A gdzie magazynować nowe zbiory?

Nie dość, że Ukraina ma problem z wyeksportowaniem zbóż ze starych zbiorów, to pojawia się kwestia eksportu nowego ziarna, do którego przechowywania naszemu sąsiadowi brakuje infrastruktury.

– To niemal groteskowa sytuacja, jaką widzimy w tej chwili na Ukrainie z prawie 25 mln ton zboża, które można wyeksportować, ale nie może opuścić ono kraju tylko z powodu braku infrastruktury i blokady portów – stwierdził Josef Schmidhuber, zastępca dyrektora FAO cytowany przez Reutersa.

Problem eksportu starych zbiorów to jedno, jednak drugą sprawą jest kwestia eksportu ziarna z nadchodzących zbiorów. Relatywnie dużo ziarna Ukraina eksportuje bezpośrednio po zbiorach, ponieważ brakuje tam infrastruktury do jego przechowywania. W warunkach blokady portów w kwietniu zdolności eksportowe Ukrainy osiągnęły ok. 1,2 mln ton, podczas gdy przed wojną było to ok. 5,5 mln ton miesięcznie. Jeżeli zatem blokady portów się utrzymają, sytuacja w lipcu i w sierpniu może stać się krytyczna; obecnie niedobór pojemności magazynowych szacowany jest na ok. 16 mln ton.