2021 rok rekordowy pod względem sprzedaży nowych ciągników

Takich rekordów sprzedaży jak w ubiegłym roku nie notowano na naszym rynku od 7 lat. Łączna sprzedaż nowych traktorów za 2021 rok wyniosła 14074 sztuk.

Jak informuje agencja Martin&Jacob, która zebrała dane odnośnie sprzedaży i rejestracji nowych traktorów, ubiegły rok był bardzo dobry na tym rynku. Wynik 14074 sztuk jest o ponad 42 proc. lepszy niż przed rokiem, kiedy rolnicy zarejestrowali 9891 maszyn. Ostatni raz poziom 14 tys. sztuk był osiągnięty w 2014 roku, co pokazuje, że pomimo trwającej pandemii i pojawiających się problemów z dostępnością traktorów można ten wynik uznać za doskonały.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że grudniowa sprzedaż napędzona jest w dużej mierze rejestracjami własnymi. Aż 49 proc. ze wszystkich traktorów, to rejestracje na firmy. W skali całego 2021 roku jest to blisko połowę mniej, czyli 28 proc.

New Holland liderem sprzedaży 2021 roku

Kolejny rok z rzędu marka, która sprzedała najwięcej ciągników rolniczych w Polsce to New Holland. Od początku roku firma odnotowała wynik na poziomie 2521 sztuk. Była jedyną marką, która przebiła poziom 2 tysięcy sztuk. Pozwoliło to uzyskać firmie blisko 18 proc. udział w rynku i poprawę sprzedaży rok do roku na poziomie 702 sztuk (+ 39 proc.). Również w grudniu pozycja New Holland była niezachwiana i z liczbą 244 sztuk firma była liderem rynku. Relacja rejestracji maszyn przez rolników a na firmy również stawia markę New Holland na pierwszym miejscu w tej pierwszej kategorii. Rolnicy zarejestrowali 2159 niebieskich maszyn, podczas gdy rejestracje na firmy to 362 sztuki.

Kubota na drugim miejscu z historycznym wynikiem

Drugie miejsce pod względem sprzedaży nowych ciągników rolniczych zajęła marka Kubota. Marka odnotowała 1673 rejestracje, co jest rekordowym wynikiem w historii jej obecności

na polskim rynku. Pozwoliło to uzyskać blisko 12 proc. udział w rynku. W odniesieniu do 2020 roku sprzedaż wzrosła 456 sztuk (+ 37 proc.). Kubota w 2021 roku była wiceliderem w rejestracji traktorów bezpośrednio przez rolników (1147 sztuk) ale również ma największą liczbę rejestracji przez firmy (526 sztuk). W grudniu jej sprzedaż wyniosła 220 sztuk i była drugą najwyższą na rynku.

John Deere obronił trzecią pozycję

Na trzecim miejscu – takim samym jak przed rokiem – znalazła się marka John Deere. Jej wynik to 1416 sztuk oraz 10 proc. udział w rynku. Firma poprawiła swoje wyniki w stosunku do ubiegłego roku o 224 sztuk, co stanowiło wzrost na poziomie blisko 18 proc. John Deere był czwartą marką w rejestracjach na rolników indywidualnych (903 sztuki) i drugim wyborem jeżeli chodzi o firmy ( 513 sztuk).

Deutz-Fahr skoncentrowany na maszynach powyżej 50KM

Czwarta marka pod względem całości sprzedaży to Deutz-Fahr. Została ona zarejestrowana 1371 razy, co pozwoliło uzyskać 9,36 proc. udziału w rynku. Podobnie jak konkurencja Deutz-Fahr wyraźnie poprawił swoje wyniki w stosunku do 2020 roku, rejestrując 337 maszyn więcej niż przed rokiem (+34 proc.).

Prawdziwy potencjał marki widoczny jest jednak w segmencie maszyn powyżej 50KM, ponieważ to właśnie w nim jest obecny. Tutaj Deutz-Fahr jest rynkowym wiceliderem ustępując jedynie marce New Holland, a wyprzedzając m.in. firmę John Deere.

Deutz-Fahr ma silną pozycję w rejestracjach indywidualnych na rolników (1104 sztuki). Rejestracje przez firmy 19 proc. całości sprzedaży, tj. 213 sztuk.

Case IH na piątym miejscu

Druga marka koncernu CNH, tj. Case IH została piątą najczęściej kupowaną marką 2021 roku. Łączna liczba rejestracji wyniosła 985 sztuk. Dało to firmie 7 proc. udział w rynku, podobny do tego sprzed roku. Ciągniki Case IH znalazły więcej nabywców niż w 2020 roku. Ich sprzedaż wzrosła o 213 sztuk (28 proc.).

25 proc. sprzedaży z drugiej części TOP 10

Marki z pozycji 6 do 10 odpowiadają za blisko 25 proc. całości sprzedaży. To bardzo silna reprezentacja, w której znajdują się takie firmy, które w przyszłości mogą odcisnąć wyraźne piętno na ogólnej sprzedaży. Tej grupie lideruje Zetor ze sprzedażą na poziomie 958 sztuk. To wynik lepszy niż w 2020 roku o 118 maszyn.

Na 7 miejscu w rankingu sprzedaży znalazł się Massey Ferguson z wynikiem 779 zarejestrowanych maszyn. Wzrost sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku wyniósł blisko 32 proc., czyli 187 sztuk.

Marka Claas poprawiła swoją pozycję z ubiegłego roku i awansowała na 8 miejsce. Jej wynik to 610 maszyn i nieznacznie poprawiony udział rynnowy w stosunku do 2020 roku.

Szturmem do grupy marek o największej sprzedaży wdarła się marka Arbos, reprezentowana przez firmę Korbanek. Jej wynik na koniec roku to 558 sztuk, poprawiony aż o 409 sztuk

w stosunku do zeszłego roku. Jest to wzrost na poziomie 274 proc.

Top 10 zamyka marka Farmtrac, której sprzedaż wyniosła 555 sztuk, dając firmie blisko 4 proc. udział w rynku.