2020 dobrym rokiem dla Claasa pomimo kryzysu

Claas zwiększył swoją sprzedaż w roku obrotowym 2020 o 3,7% – do 4,042 mld euro (rok ubiegły: 3,898 mld euro). Zysk przed opodatkowaniem wzrósł do 158 mln euro (rok ubiegły: 136 mln euro), natomiast wolne przepływy pieniężne osiągnęły wyraźną nadwyżkę i wyniosły 308 mln euro (rok poprzedni: −138 mln euro).

Sprzedaż marki po raz pierwszy przekroczyła w zeszłym roku 4 mld euro. Ponadto Claas zanotował znaczne wzrosty w Rosji i Ameryce Północnej. Warto też wspomnieć o znacznym wzroście inwestycji.

– Mimo pandemii i przestojów w produkcji CLAAS osiągnął wzrost sprzedaży i zwiększył rentowność. Nasza działalność na szeroką międzynarodową skalę się opłaciła – mówi Thomas Böck, dyrektor generalny Claas.

Sprzedaż w Niemczech, Francji i innych krajach Europy Zachodniej ogółem zachowała stabilność, natomiast znacznie zwiększyła się w Europie Wschodniej, w szczególności w Rosji. Największy wzrost sprzedaży – na poziomie 20% – Claas osiągnął poza Europą, a głównym motorem napędowym okazała się Ameryka Północna.

Realizacja ważnych projektów inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem

Pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa udało się planowo zrealizować ważne projekty inwestycyjne. W fabryce ciągników Le Mans najnowocześniejsze technologie produkcji pozwoliły znacznie zwiększyć elastyczność i wydajność. W Harsewinkel zakończono pierwszy etap kompleksowego projektu modernizacji procesu produkcji kombajnów zbożowych. Uruchomiono nowe centra dystrybucyjne we Francji i w Wielkiej Brytanii, oferujące dodatkowe możliwości wzrostu jakości w zakresie obsługi serwisowej i dostępności części zamiennych. Optymalne zaopatrzenie zapewnia przy tym nowy magazyn wysokiego składowania w Hamm. Oprócz zwiększonych inwestycji, wynoszących łącznie 131 mln euro (rok ubiegły: 125 mln euro), ponownie na bardzo wysokim poziomie utrzymały się nakłady na badania i rozwój, które osiągnęły 237 mln euro (rok ubiegły: 244 mln euro).

Odporne na kryzys procesy produkcji i sprzedaży

Początkowo trudno było oczekiwać tak pozytywnego rozwoju działalności.

– Dzięki krótkim ścieżkom decyzyjnym w pierwszej fazie kryzysu wywołanego koronawirusem Claas szybko dostosował się do nowych wyzwań. Podczas kilkutygodniowego przestoju w produkcji w prawie wszystkich zakładach poczyniono kompleksowe przygotowania do jak najszybszego ponownego jej rozpoczęcia. Duża liczba pracowników i gęsta sieć logistyczna pozwoliły w najlepszy możliwy sposób utrzymać dostawy maszyn do klientów – czytamy w komunikacie firmy.

Dzięki targom Agritechnica i licznym wydarzeniom udało się skutecznie zaprezentować Klientom nowości Claas. Na największych na świecie targach maszyn rolniczych w listopadzie 2019 r. firma Claas zdobyła nagrodę „Maszyna roku 2020” za kombajn zbożowy Lexion 8000/7000, sieczkarnię polową Jaguar 900 oraz DataConnect, czyli niezależne od producenta rozwiązanie Cloud-to-Cloud. Z bardzo pozytywnym przyjęciem w branży spotkał się również ciągnik serii Axion Terra Trac, czyli pierwszy traktor półgąsienicowy Claas z pełną amortyzacją.

Liczba pracowników na świecie zachowuje stabilność

Liczba pracowników utrzymała się na stabilnym poziomie i na koniec roku obrotowego 2020 wynosiła globalnie 11 395 (rok ubiegły: 11 448). W Niemczech liczba zatrudnionych wzrosła o 1,7% – do 5596 (rok ubiegły: 5503), z kolei we Francji spadła o 1% – do 2279 (rok ubiegły: 2301). Liczba uczniów zawodu w całej Grupie Claas wyniosła 714 (rok ubiegły: 735), w tym 430 w Niemczech (rok ubiegły: 414).

Prognozy

W związku z pandemią koronawirusa i wciąż tlącymi się międzynarodowymi konfliktami handlowymi nie można wykluczyć negatywnych skutków dla sprzedaży i zysku operacyjnego.

Dalsze ryzyko może wynikać z niestabilnych cen produkcji i zmiany regulacji prawnych dla rolników na głównych rynkach. Pomimo niepewnych perspektyw Claas w roku obrotowym 2021 spodziewa się sprzedaży i zysku operacyjnego na poziomie z mijającego roku.

Źródło: Claas