2000 hektarów do kupienia na Mazurach. Kwota robi wrażenie

Agencja nieruchomości Brown & Co będzie wprowadzać do sprzedaży bardzo ciekawe gospodarstwo rolne o powierzchni 2000 ha, które położone jest w w województwie warmińsko mazurskim. Cena jaką trzeba będzie zapłacić jest z pewnością imponująca, ale i samo gospodarstwo jest bardzo ciekawe.

Zgodnie z informacjami jakie uzyskaliśmy w Brown & Co gospodarstwo ma łącznie 2000 ha i położone jest w czterech różnych miejscowościach: Kwitajny Wielkie, Godkowo, Stegny i Słobity. Zostało wystawione na sprzedaż ze względów rodzinnych po śmierci duńskiego właściciela.

To gospodarstwo ma ciekawą historię, gdyż do 2022 roku w Kwitajnach Wielkich znajdowało się największe w Polsce stado bizonów amerykańskich. Pierwsze sztuki sprowadzono do Polski z Danii, a następnie dokupiono kolejne sztuki z najlepszych hodowli tego gatunku z Belgii. Przez wiele lat trwała walka gospodarstwa o utrzymanie hodowli, której sprzeciwiały się władze obawiając się krzyżowania zwierząt z naszym rodzimym żubrem.

Gospodarstwo prowadzi uprawę w systemie bezorkowym i uprawiany jest tutaj głównie rzepak, pszenica, jęczmień, owies, bobik, trawa na nasiona. Większość gleb w gospodarstwie to gleby od klasy III do klasy IVb. Są to ziemie ciężkie i średnie, gliniaste doskonale zachowujące wilgoć. Do dopłat gospodarstwo zgłasza około 1900 ha. W gospodarstwie zatrudnionych jest około 15 osób.

Trzeba również podkreślić, że gospodarstwo sprzedawane jest jako całość łącznie z budynkami i maszynami. Baza budynkowa to między innymi: magazyny o powierzchniach od 1188 do 652 m2, 3 silosy o pojemności 2700t, stolarnia, budynki warsztatowe, budynki administracyjne, suszarnia, stróżówka, budynki garażowe.

Na zakup gruntów od spółek jak i udziałów w spółkach przysługuje prawo pierwokupu KOWR, a cena za całość, czyli grunty, budynki oraz maszyny to 140 mln zł.