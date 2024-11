200 tys. zł dotacji na maszyny rolnicze. Jak zdobyć więcej punktów?

Trwa nabór wniosków o 200 tys. zł dotacji na zakup maszyn z programu „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Wyjaśniamy, jakie są warunki naboru i za co możemy otrzymać punkty.

29 października redakcja Top Agrar zorganizowała webinarium poświęcone warunkom uzyskania tej dotacji. Spotkanie poprowadziła Agata Stachowiak, Księgowa Rolnika oraz Grzegorz Ignaczewski, ekspert do spraw funduszy unijnych i Wspólnej Polityki Rolnej.

200 tys. zł dotacji na maszyny rolnicze: za co rolnik może otrzymać punkty?

Podczas webinarium Agata Stachowiak wyjaśniła, za co można otrzymać punkty. Okazuje się, że ARiMR punktuje m.in. odpowiedni dobór maszyn, ilość zwierząt czy wielkość upraw. Wysoko premiowane jest także ubieganie się o dotację jako grupa rolników. Ale tu warto pamiętać, że składanie wniosku w grupie rolników wiąże się z jej współtworzeniem przez kolejne 5 lat.

Teoretycznie minimalna ilość punktów, która należy zgromadzić, by otrzymać dotację to 6, ale jak podkreśliła „Księgowa Rolnika” z dużą dozą prawdopodobieństwa te 6 punktów nie wystarczy, bo zainteresowanie naborem jest ogromne. A co zrobić, żeby tych punktów zdobyć jak najwięcej? Przede wszystkim trzeba dobrze zapoznać się z celami inwestycji i z kryteriami wyboru operacji, których jest osiem.

– W ramach kryteriów możemy uzyskać różne punkty, w zależności od tego co dopasowujemy do naszych gospodarstw i czy będziemy składać wniosek osobiście czy w grupie – podkreśliła.

Skala i rodzaj produkcji

Pierwsze kryterium dotyczy skali i rodzaju produkcji. Stachowiak wyjaśniła, że jeśli ilość zwierząt wynosi powyżej 5 DJP przyznaje się 2 punkty, powyżej 60 DJP przyznaje się 4 punkty, a powyżej 210 DJP – 3 punkty.

Punkty przyznaje się też za powierzchnię upraw ogrodniczych od 2 punktów za 0,5 ha do 6 punktów za 15 ha.

– Dodatkowe punkty należą się też za różne uprawy. Między innymi ziemniaki, buraki, jabłka, grusze, cebula, chrzan i wiele innych. Z dużą dozą prawdopodobieństwa może się okazać, że którąś z tych upraw faktycznie prowadzicie i wtedy będzie więcej punktów – zaznaczyła.

Stachowiak podkreśliła, że aby otrzymać punkty z kryteriów związanych z hodowlą i z uprawą ogrodniczą, należy wybrać takie maszyny z katalogu, które będą odpowiednie dla obu kryteriów. Oczywiście punkty są przyznawane, jeżeli zakres operacji jest bezpośrednio związany z prowadzeniem chowu zwierząt lub uprawą roślin. Natomiast warto pamiętać, że w przypadku grupy rolników punkty liczą się jako średnia arytmetyczna. Jeżeli chcemy otrzymać punkty w zakresie hodowli albo w zakresie upraw ogrodniczych, to każdy znajdujący się w grupie rolników musi się zajmować hodowlą lub uprawą.

– Jeżeli dwóch rolników prowadzi hodowlę zwierzęcą, a jeden rolnik prowadzi tylko produkcję roślinną to w takim wypadku nie będą naliczone punkty za kryterium „Skala i rodzaj produkcji” – wyjaśnia Stachowiak.

Punkty w ramach hodowli zwierząt gospodarskich są przyznawane do inwestycji związanych z produkcją zwierząt, które znajdują się na liście ARiMR pod nr: 1-28 oraz 52-56. Natomiast dla produkcji ogrodniczej są to inwestycje, o których mowa w pozycjach od 38-51, 58-73, 85-86 i 105-106.

Zastosowanie rozwiązań cyfrowych

Stachowiak przedstawiła też listę inwestycji, za które można otrzymać 2 dodatkowe punkty dzięki zastosowaniu rozwiązań cyfrowych (kryterium drugie).

– W tym programie techniki cyfrowe muszą być kompatybilne z inną inwestycją – podkreśliła.

Jeżeli operacja obejmuje inwestycję, która dotyczy rozwiązań cyfrowych do wspomagania planowania nawożenia, precyzyjnej ochrony roślinnych, prac polowych lub zarządzania zasobami gospodarstwa, to rolnik otrzymuje 2 punkty dodatkowe. Są one przyznawane, jeżeli operacja obejmuje co najmniej jedną inwestycję wymienioną w pozycji 1, 26-37, 39-42, 44-45, 55 lub 63.

Grupa rolników – ile punktów?

I kolejne kryterium dotyczy grupy rolników. I jak podkreśla „Księgowa Rolnika” to kryterium cieszy się sporym zainteresowaniem, bo gwarantuje 6 punktów i zapewnia 80 proc. zwrotu kosztów, a nie 65-proc. jak w przypadku indywidualnych rolników.

Efektywne wykorzystanie nawozów

Następne kryterium wiąże się z poprawą efektywności wykorzystania nawozów. Jeśli operacja obejmuje inwestycję od 38-57 to rolnik otrzyma 4 punkty.

– Są to między innymi rozsiewacze nawozów mineralnych, rozsiewacze pneumatyczne, rozsiewacze wapna nawozowego, dwutarczowe rozsiewacze nawozów z kontrolowanym promieniem rozrzutu. Zachęcam, żebyście państwo zwrócili uwagę na to, które z tych rozsiewaczy współpracują z technikami cyfrowymi – zaznaczyła.

Za maszyny i urządzenia do stosowania nawozów, mineralnych, naturalnych i kompostu można otrzymać 4 punkty.

– W przypadku rozrzutników obornika, obornik musi pochodzić z naszej z własnej hodowli – podkreśliła.

Mniejsze zużycie środków ochrony roślin

Kryterium piąte dotyczy zmniejszenia zużycia lub poprawy efektywności wykorzystania środków ochrony roślin. W przypadku niechemicznej ochrony można otrzymać 6 punktów, a w przypadku chemicznej – 4. Punkty są przyznawane, jeżeli operacja obejmuje realizację jednej z inwestycji z pozycji 68-73 i z katalogu 58-67.

Poprawa gospodarowania wodą nie dla wszystkich

Natomiast kryterium szóste to poprawa gospodarowania wodą. I tu można otrzymać 4 punkty za inwestycje z pozycji 74-78. Z kryterium tego wyłączeni są jednak rolnicy, którzy składają wniosek jako grupa.

Aż 6 punktów za bioróżnorodność gleby

Siódme kryterium dotyczy poprawy sekwestracji węgla lub bioróżnorodności gleby. Tu można otrzymać 6 punktów.

– Punkty są przyznawane, jeżeli operacja obejmuje co najmniej jedną inwestycję wymienioną w poz. 79–85 lub 87–104 – podkreśliła prelegentka. Dodała, że w ramach produkcji warzywniczej można się starać m.in. o maszyny do ściółkowania gleby.

Dodatkowe punkty za Naturę 2000

Kryterium ósme zakłada położenie gospodarstwa na obszarze Natura 2000. Za to rolnik otrzymuje dodatkowo 1 punkt.