20 edycja dni otwartych, Pro Days Joskin za nami. Czas na podsumowanie

Rok 2021 rozpoczął się tradycyjnymi dniami otwartymi firmy Joskin, które miały na celu zapoznanie szerokiej publiczności ze sprzętem w ofercie marki i z kulisami procesu jego produkcji. Obowiązują ograniczenia sanitarne, a zatem w tym roku impreza miała całkowicie odmienny charakter, gdyż firma zdecydowała, że odbędzie się w 100% cyfrowo. A jaki był efekt?

Od 20 lat dni Pro Days Joskin przyciągają coraz większą liczbę zainteresowanych, do tego stopnia, że stały się pełnoprawnym wydarzeniem w kalendarzu imprez rolniczych. Mimo ograniczeń wynikających z tegorocznej bezprecedensowej sytuacji zdrowotnej, belgijska firma za wszelką cenę chciała zachować tę tradycję.

Nowy rekord frekwencji

Jak zapewne zauważyło wielu rolników, na tę okazję strona internetowa marki została całkowicie zmieniona. Pojawiły się na niej nowe narzędzia, jak w 100% wirtualny salon wystawienniczy i interaktywne zwiedzanie zakładów, pozwalające poznać kulisy produkcji marki. Jeśli chodzi o rozwiązania zastosowane na stronie internetowej, to, jak deklaruje producent, bezsprzecznie udało się sprostać wyzwaniu, jakim jest zaoferowanie w 100% cyfrowej wersji imprezy, zachowując jej oryginalne elementy.

Będąc propozycją dostępną z każdego miejsca na świecie, bez ograniczeń czasowych czy konieczności dojazdu, a przede wszystkim bez najmniejszego ryzyka dla zdrowia, dni Pro Days po raz kolejny odnotowały rekord frekwencyjny. W ciągu zaledwie kilku dni stronę poświęconą temu wydarzeniu odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Przedsiębiorcy rolni, fani, osoby zainteresowane, specjaliści z Polski, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Rosji itd. surfowali po poszczególnych częściach strony opracowanych przez firmę na potrzeby tego wydarzenia.

Dni otwarte firmy Joskin przez cały rok

W obliczu tak imponującego sukcesu, naturalną koleją rzeczy, Joskin postanowił udostępnić w Internecie poszczególne narzędzia stworzone na tę okazję. Decyzja ta wpisuje się w przyjętą przez Grupę politykę przejrzystości. Przypominamy, że w normalnych czasach hale wystawiennicze firmy Joskin zawsze były otwarte dla szerokiej publiczności, oprócz tego przez cały rok organizowano zwiedzanie poszczególnych zakładów produkcyjnych. Pandemia przystopowała tę inicjatywę, jednak dla marki ważne jest, aby odbiorcy mogli nadal uzyskiwać wyczerpujące informacje dotyczące właściwego inwestowania w sprzęt.

Informacje dotyczące każdego zapotrzebowania

Oprócz zwykłych stron poświęconych oferowanym produktom, witryna Joskin.com umożliwia (za pośrednictwem zakładki „hala wystawowa”) zwiedzanie w pełni wirtualnego salonu wystawowego o powierzchni ponad 14 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwala na szczegółową analizę każdej maszyny, tak jakby się było na miejscu.

Aby przekonać użytkowników strony firmy Joskin co do jakości sprzętu, zawiera ona również nową zakładkę «zwiedzanie fabryki», gdzie można obejrzeć cały proces produkcji danej maszyny Joskin w poszczególnych zakładach produkcyjnych Grupy. Oferując możliwość podróży z Belgii, przez Francję, do Polski, ta strona pozwala, dzięki poglądowym i zajmującym materiałom filmowym, zobaczyć z bliska i zrozumieć każdy etap cyklu produkcyjnego danej maszyny i to nie ruszając się z miejsca.

Pojawiło się także nowe narzędzie dla łowców okazji – oferta miesiąca. Ta nowość stanowi zestawienie ofert proponowanych tylko w kalendarzu Joskin 2021, z których można skorzystać w danym miesiącu.

