190 lat Marki KUHN i 20 Lat firmy KUHN w Polsce.

W halli Międzynarodowych Targów Poznańskich uroczystą galę poprowadził Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmy Kuhn wraz z Patrycją Miedzińską specjalistką do spraw marketingu. Panoramiczna scena, na której można było podziwiać przepiękne wizualizacje, wspomnienia wydarzeń historycznych, a także można było przywitać się z gośćmi z minionej epoki, właścicielem firmy Kuhn wraz małżonką, w postacie których wcielili się Karolina Kuhn oraz Ireneusz Dobrowolski.

Cała oprawa gali spowodowała, że wraz z przedstawicielami firmy, zaproszonymi gośćmi przewędrowaliśmy poszczególne lata rozwoju firmy, przeżywając wraz z nimi wzloty i upadki by w końcu dotrzeć do współczesnych czasów i nowości jakie firma przygotowała na obecny rynek.

Historia firmy KUHN sięga 1828 roku, kiedy Joseph Kuhn otworzył skromną, wiejską kuźnię. Firma w tym czasie specjalizowała się w produkcji wag. Punktem zwrotnym dla firmy okazał się rok 1864, gdy wykorzystując fakt utworzenia nowej linii kolejowej Paris-Strasbourg oraz wyjątkowy okres rozwoju przemysłu we Francji, Josef Kuhn przeniósł się do Saverne i założył fabrykę maszyn rolniczych.

Na początku XX wieku, fabryka w Saverne, która posiadała własną kuźnię, produkowała kilkadziesiąt maszyn tygodniowo. W 1871 roku fabryka została wcielona do Niemiec, a w roku 1918 ponownie wróciła do Francji – w tym okresie firma KUHN koncentrowała się na produkcji maszyn dla rolnictwa w regionie Alzacji.

Po dziesięciu latach wzrostu, rozwój firmy został w drastyczny sposób przerwany przez wybuch II Wojny Światowej. W 1945 roku, osłabiona finansowo firma, która straciła wielu swoich klientów rozpoczęła poszukiwania partnera biznesowego do dalszych działań.

W 1946, firma KUHN utworzyła spółkę ze Szwajcarską firmą BUCHER-GUYER i ponownie rozpoczęła stopniowy rozwój. W 1949 miał miejsce kolejny krok naprzód: wraz ze zmianą siły pociągowej z żywej na mechaniczną, firma KUHN stała się wiodącym producentem maszyn rolniczych we Francji.

To był początek okresu prawdziwego rozwoju! Wraz z mechanizacją i modernizacją rolnictwa, sprzedaż nowych maszyn KUHN znacznie wzrosła.

Innowacje i jakość: to kluczowe założenia, które zaprowadziły markę KUHN na czołową pozycję wśród producentów maszyn rolniczych. Będąc liderem na rodzimym rynku francuskim, firma mogła rozpocząć działania na całym świecie.

Od 1970 r. maszyny KUHN zaczęły być eksportowane do większości krajów europejskich oraz do Australii i Stanów Zjednoczonych.

Rok 1980 był okresem wewnętrznego rozwoju. Podczas gdy sprzedaż produktów wciąż rosła, firma zbudowała organizację na miarę swoich oczekiwań.

Ambitne działania zostały nagrodzone pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy miały miejsce pierwsze operacje inwestycyjne, mające na celu zewnętrzny rozwój firmy

Po odejściu na emeryturę Waltera Rebera, nowa kadra objęła kontrolę nad firmą i

lata dziewięćdziesiąte przyniosły dalsze cele. Najważniejszym z nich było dążenie do pozycji światowego lidera wśród producentów maszyn rolniczych. Wymagało to przede wszystkim rozwoju strategii marki na skalę światową. Działania te zaowocowały w pierwszych latach XXI wieku przede wszystkim umocnieniem struktury sprzedaży, zakupem amerykańskiej firmy KNIGHT oraz stworzeniem ambitnego projektu „CAP 10”. W ten sposób został przedstawiony nowy kierunek działań firmy KUHN, których głównym celem była satysfakcja klienta.

W 2001 miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w historii firmy – zarząd KUHN ogłosił zakup amerykańskiej firmy KNIGHT. Od 1945 roku po dziś dzień, ta rodzinna firma z siedzibą w Brodhead, małym miasteczku w stanie Wisconsin, jest prowadzona przez rodzinę KNIGHT, której zawdzięcza swoją nazwę. Firma KNIGHT była liderem w produkcji i sprzedaży wozów paszowych oraz rozrzutników obornika na rynku amerykańskim. Zakup tej firmy był zdecydowanym krokiem dla Grupy KUHN, która po raz pierwszy w długiej historii swojej firmy, przeniosła produkcję maszyn poza granice Francji.

Do tegorocznych nowości jakie firma Kuhn zaprezentuje na tegorocznych targach Agro Show w Bednarach należą między innymi:

• Siewniki mechaniczne ESPRO M 3000 C i ESPRO M 4000 C w wersji z pojedynczym oraz podwójnym systemem dystrybucji materiału siewnego (nasiona + nawóz)

• MAXIMA 3 – Nowa generacja siewników punktowych KUHN. Do precyzyjnego siewu z dużą prędkością roboczą

• OPTIMER XL 300 – 350 – 400 / 4000 – 5000

Nowa seria kompaktowych bron ścierniskowych z niezależnie montowanymi talerzami uprawowymi o średnicy 620 mm

• Wozy paszowe PROFILE 2.DS, wszechstronne i kompaktowe wymiary

• Nowy zawieszany pług VARI-MASTER L “on land”. Rozszerzenie gamy pługów MASTER

Z okazji 20-lecia powstania polskiego oddziału firmy Kuhn wszystkim pracownikom dziękujemy za wkład jaki ponieśli w ulepszenie polskiego rolnictwa, życzymy dobrej sprzedaży, zadowolonych klientów, dalszego dynamicznego rozwoju oraz satysfakcji osobistej każdego z pracowników na kolejne lata. Zapraszamy do fotogalerii, a także na nasz FB, gdzie można zobaczyć film z obchodów 190 – lecia Marki KUHN i 20 – lecia firmy KUHN w Polsce.

Autor: Anna Arabska