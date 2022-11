19 listopada koniec umowy zbożowej. Co dalej?

Kwestia umowy zbożowej zdominowała ostatnio ruchy cenowe na rynkach zbóż; ich ceny na początku tygodnia gwałtownie wzrosły na wieść o zawieszeniu jej przez Rosję, po czym równie gwałtownie spadły, kiedy, m.in. pod naciskiem Turcji, Rosja wróciła do porozumienia. Jednak porozumienie już niebawem wygasa. Co może wydarzyć się dalej? O tym w ostatnim podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich mówiła Iwona Wiśniewska, specjalistka OSW.

– 19 listopada mija oficjalnie te 120 dni, na które wstępnie ta umowa została zawarta i może być ona kontynuowana pod warunkiem, że zgodzą się na to wszystkie ze stron. Rosja już […] od września wielokrotnie sugerowała, że sposób realizacji umowy ją nie satysfakcjonuje. Przede wszystkim że nadal ma problemy z eksportem własnych surowców rolnych, że Ukraina wykorzystuje korytarz bezpieczeństwa nie tak jak powinna, że zboże ukraińskie nie trafia do państw najbardziej potrzebujących, a przede wszystkim do bogatych państw europejskich. Tych argumentów było wiele, zresztą atak na most krymski Rosja również próbowała powiązać z korytarzem zbożowym. Więc można się spodziewać, że Rosja nie będzie chciała przedłużyć tej umowy, albo wykorzysta te argumenty do negocjacji z Turcją i zachodem – tłumaczy Iwona Wiśniewska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich.

– Chociaż, co ciekawe, wczoraj [w środę, red.] prezydent Putin mówiąc o powrocie do transakcji jednocześnie zapowiedział, że nawet jeśli Rosja wycofa się ponownie z tej umowy […] to mimo wszystko Rosja nie będzie w żaden sposób przeciwdziałała transportom ukraińskiego zboża do Turcji, czyli zostawił furtkę świadczącą o tym, że nawet jeżeli Rosja się z tego wycofa, eksport ukraińskiego zboża nie zostanie całkowicie wstrzymany – dodaje.

Eksperci podkreślili jednak niezbyt dobrą pozycję negocjacyjną Rosji, chociażby ze względu na relacje z globalnym południem.

– Jeżeli Putin przygotowuje grunt mówiąc o tym, że “my w zasadzie możemy się nie zgodzić na te transporty” a jednocześnie pozwalamy na to, żeby ukraińskie zboże docierało do Turcji, no to to jest totalna porażka, to jest bardzo słaba pozycja negocjacyjna. […]. Państwa globalnego południa naprawdę potrzebują tego zboża. […] Ciężko sobie wyobrazić, że [Rosja] znajdzie zrozumienie wśród państw globalnego południa – kończy specjalistka OSW.