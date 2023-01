185,9 mln. euro na promocję produktów rolno-spożywczych w roku 2023

Komisja Europejska przyjęła program prac w zakresie polityki promocyjnej produktów rolno-spożywczych na rok 2023. Jak czytamy w komunikacie prasowym KE z dn. 5 stycznia, program przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji Europejskiej na lata 2019–2024, w szczególności strategii „od pola do stołu”.

Na sfinansowanie działań promocyjnych na rzecz zrównoważonych i wysokiej jakości unijnych produktów rolno-spożywczych w UE i na świecie Komisja Europejska przeznaczy w tym roku 185,9 mln euro. Komisja oczekuje, że te działania będą przeznaczone na promocję żywności pochodzącej ze zrównoważonego rolnictwa i powiązanej z dobrostanem zwierząt; działania mają też promować spożycie świeżych owoców i warzyw oraz zdrowej i zrównoważonej diety.

Na promocję na rynku wewnętrznym UE Komisja przeznaczyła 83,3 mln. euro; prawie taką samą kwotę – 83,1 mln. euro można będzie wydać na działania promocyjne w krajach trzecich, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, która jest jednym z głównych rynków dla eksportu żywności z UE, oraz w krajach i regionach o wysokim potencjale wzrostu jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Ameryka Północna. Komisja uważa, że również Nowa Zelandia i Australia mogą stanowić nowe możliwości rynkowe dla europejskich eksporterów.

Na promocję produktów ekologicznych i stymulowanie popytu na nie przeznaczono środki do wysokości 28 mln. euro. Dodatkowe 36 mln euro wesprze promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt przez europejskich konsumentów oraz konsumpcję produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w sposób zrównoważony.

Komisja Europejska zauważa słabą pozycję producentów owoców i warzyw wobec handlu detalicznego i przetwórców a także spadek konsumpcji i eksportu – w związku z tym ponad 19 milionów zostanie specjalnie przeznaczone na promocję świeżych owoców i warzyw. Komisja podkreśla przy tym, że ogólnie rzecz biorąc, działania promocyjne skierowane do konsumentów na rynku wewnętrznym powinny nawiązywać i być zgodne z wytycznymi żywieniowymi docelowego państwa członkowskiego (państw członkowskich).

Zaproszenia do składania wniosków na nadchodzące kampanie w 2023 r. zostaną opublikowane w styczniu 2023 r. przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych. Szeroka gama podmiotów, takich jak organizacje branżowe, organizacje producentów i grupy rolno-spożywcze odpowiedzialne za działania promocyjne, może ubiegać się o dofinansowanie i składać wnioski. Tak zwane „proste” programy mogą być składane przez jedną lub więcej organizacji z tego samego kraju UE. Programy „Multi” muszą pochodzić z co najmniej dwóch organizacji krajowych z co najmniej dwóch państw członkowskich lub z jednej lub kilku organizacji europejskich.