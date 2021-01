182,9 mln euro na promocję europejskich produktów rolno-spożywczych

182,9 mln euro zostanie przeznaczone w 2021 roku na promocję produktów rolno-spożywczych UE w UE i poza nią. Jak podkreśla Komisja Europejska, ten program działań w zakresie polityki promocyjnej kładzie szczególny nacisk na promowanie produktów i metod uprawy, które bardziej bezpośrednio wspierają cele Europejskiego Zielonego Ładu, stawiając na pierwszym miejscu produkty ekologiczne, owoce i warzywa oraz zrównoważone rolnictwo.

Polityka UE w zakresie promocji produktów rolno-spożywczych ma na celu zwiększenie konkurencyjności sektora poprzez wykorzystanie rozwoju światowych rynków rolno-spożywczych i podnoszenie świadomości na temat wysokich standardów stosowanych w rolnictwie UE, w tym w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju. Nowe ramy polityki promocyjnej zostaną wprowadzone w przyszłym roku, jak przewidziano w strategii „Od pola do stołu”.

– Rolnictwo europejskie znajduje się na rozdrożu. Jej standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa są znane na całym świecie. Teraz należy bardziej skupić się na zrównoważonym rozwoju. Nasza polityka promocyjna wspiera producentów z UE w podnoszeniu świadomości na temat ich produktów w UE i poza nią. Będzie to teraz również kluczowe narzędzie w promowaniu zrównoważonego rolnictwa zgodnie z ambicjami Zielonego Ładu. Zrównoważone rolnictwo przyniosło korzyści producentom, zwiększając wartość ich produktów i konsumentom, którzy coraz częściej chcą żywności pozyskiwanej w sposób zrównoważony. Budżet polityki promocyjnej na 2021 rok odzwierciedla nasze rosnące ambicje, także w kontekście przyszłorocznego przeglądu naszych ram polityki promocyjnej. Musimy utrzymać taki budżet w następnych latach, aby zapewnić, że ta polityka będzie mogła nadal wspierać cele Zielonego Ładu – mówi Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Jak się dowiedzieliśmy, prawie połowa budżetu (86 mln euro) zostanie przeznaczona na kampanie bardziej bezpośrednio zgodne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności ze strategią „od pola do stołu”. Obejmuje to informowanie konsumentów w UE i na świecie o rolnictwie ekologicznym, zrównoważonym rolnictwie UE oraz roli sektora rolno-spożywczego w działaniach na rzecz klimatu i środowiska.

Wybrane kampanie będą miały na celu podniesienie świadomości na temat tych rodzajów rolnictwa i zwiększenie rozpoznawalności oznakowania ekologicznego. Ponadto w UE będą finansowane kampanie promujące zdrowe odżywianie i zbilansowaną dietę poprzez zwiększenie spożycia świeżych owoców i warzyw.

Kampanie skupią się również na podkreśleniu wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości, a także różnorodności i tradycyjnych aspektów unijnych produktów rolno-spożywczych. Obejmuje to promowanie unijnych systemów jakości, takich jak oznaczenia geograficzne, w UE.

Wreszcie, jeśli chodzi o kampanie poza UE, priorytety są ustalane na rynkach o dużym potencjale wzrostu, takich jak Japonia, Korea Południowa, Kanada i Meksyk. Komisja Europejska oczekuje się, że wybrane kampanie zwiększą konkurencyjność i konsumpcję unijnych produktów rolno-spożywczych, poprawią ich widoczność i udział w rynku w tych krajach docelowych.

Do ubiegania się o finansowanie i składania wniosków kwalifikuje się wiele podmiotów, takich jak organizacje branżowe, organizacje producentów i grupy rolno-spożywcze odpowiedzialne za działania promocyjne. Projekty będą oceniane pod kątem klimatycznych i środowiskowych celów WPR, Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „od pola do stołu”, w szczególności w odniesieniu do zrównoważenia produkcji i konsumpcji. Zaproszenie do składania wniosków zostanie opublikowane na stronie internetowej KE na początku 2021 roku.