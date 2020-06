17 czerwca startują Dni Pola CIECH Sarzyna – po raz pierwszy online

Jak zwykle w czerwcu, CIECH Sarzyna – największy polski producent środków ochrony roślin, organizuje Dni Pola, podczas których prezentuje programy ochrony najważniejszych upraw polowych: zbóż, rzepaku i kukurydzy. Z powodu pandemii koronawirusa, tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w formie transmisji online, prosto z pola w Szlagnowie (woj. pomorskie). W dniach 17-20 czerwca 2020 r. (czwartek-sobota), codziennie o godz. 17:00 na kanale YouTube oraz Facebooku CIECH Sarzyna będzie udostępniana relacja z pól doświadczalnych, prezentująca rozwiązania stosowane w uprawach zbóż, rzepaku i kukurydzy. Podczas wydarzenia możliwe będzie zasięganie porad ekspertów. Odbędą się również konkursy online, podczas których uczestnicy wydarzenia będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody.

Podczas tegorocznych Dni Pola, w dniach 17-20 czerwca zostanie udostępniona seria odcinków online prezentujących efekty stosowania środków ochrony zbóż, rzepaku i kukurydzy, produkowanych przez CIECH Sarzyna. Każdego dnia o godz. 17:00 na kanale YouTube i Facebooku CIECH Sarzyna będzie publikowana kolejna relacja z pól doświadczalnych. W trakcie Dni Pola 2020 zostaną poruszone istotne dla rolników zagadnienia, takie jak ochrona fungicydowa i herbicydowa rzepaku oraz zbóż, a także ochrona herbicydowa kukurydzy. Relacja będzie prowadzona z pola w Szlagnowie (gmina Stare Pole, województwo pomorskie).

Na polach doświadczalnych wykonano szereg zabiegów agrotechnicznych, począwszy od nawożenia mineralnego, a kończąc na zabiegach ochrony przed patogenami, chwastami i szkodnikami. Podczas Dni Pola CIECH Sarzyna 2020, widzowie zapoznają się z efektami zastosowania takich środków ochrony roślin, jak m.in. produkty do ochrony zbóż: Chwastox, Opal 500 SC, Fenuxar 69 EW, Windsar 250 EC, Prokarb 450 EC, Askalon 125 SC, a także z nowością do ochrony kukurydzy Tezosar Extra Box czy gamą produktów do ochrony rzepaku: Szabla 480 EC, Labrador Extra 50 EC, Tarcza Łan Extra, Faworyt 300 SL czy Azoskar 250 EC.

Podczas Dni Pola 2020 do dyspozycji uczestników będą eksperci firmy CIECH Sarzyna, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące upraw i zarekomendują zarówno pojedyncze zabiegi, jak i całe programy ochrony plonów dostosowane do konkretnych potrzeb. Podczas wydarzenia odbędą się konkursy online, podczas których uczestnicy wydarzenia będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody.

– Dni Pola CIECH Sarzyna to dla nas wyjątkowe wydarzenie, podczas którego mamy możliwość zaprezentowania skuteczności naszych rozwiązań w warunkach polowych. Systematyczny rozwój oferty CIECH Sarzyna pozwala przygotować rekomendację pojedynczego zabiegu lub całego programu ochrony dostosowanego do lokalnych potrzeb występujących na polu. Nie boimy się weryfikacji naszych rozwiązań, dlatego po raz kolejny serdecznie zapraszamy, tym razem w wersji online, wszystkich chętnych, którzy chcą w praktyce zobaczyć działanie naszych preparatów – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu Strategicznego i Zarządzania Portfelem Produktów Biznesu Agro Grupy CIECH.

Relacje z Dni Pola CIECH Sarzyna dostępne są bezpłatnie na oficjalnych kanałach producenta na portalu YouTube oraz Facebook (https://www.facebook.com/CiechSarzyna).