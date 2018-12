151 sklep Grene otwarty

W sobotę 2 grudnia w Goleniowie koło Szczecina w województwie zachodniopomorskim miało miejsce uroczyste otwarcie 151 sklepu firmy Grene. Na uroczystość przybyli zaproszeni okoliczni rolnicy, lokalne władze gminne, przedstawiciele Kościoła, oraz przedstawiciele firmy Grene i Kramp.

Firma Grene na rynku polskim istnieje od 20 lat. Sklep Grene w Goleniowie jest sklepem franczyzowym, którego właścicielem jest pan Tomasz Nowacki. Pan Nowacki jest również właścicielem sklepu Grene w Szczecinku, który prowadzi już od 6 lat. Jak twierdzi właściciel, otworzył nowy sklep Grene w Goleniowie, gdyż wspólnie z firmą po analizach rynkowych dostrzegają duży potencjał tej gminy. Ponadto pan Tomasz podkreśla, że praca z firmą Gerne jest bardzo profesjonalna i otrzymuje on odpowiednie wspieracie, szeroką gamę produktów wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Zarówno firma Grene, jak i pan Nowacki przykładają szczególną uwagę do dobrze wykwalifikowanego personelu. Obecnie pracownicy nowo otwartego sklepu kończą szkolenia, które pozwolą im w profesjonalny sposób obsługiwać klientów i pomagać im optymalnie dobierać ofertę do potrzeb.

Tomasz Nowacki wraz z całą ekipą serdecznie zaprasza rolników z gminy do odwiedzania nowo otwartego sklepu na ulicy Maszewskiej w Goleniowie.



Historia firmy Grene zaczęła się w 1915 r. w Danii. Wtedy jej założyciel Chr. C. Grene rozpoczął samodzielną działalność jako hurtowy sprzedawca artykułów do produkcji rolnej. Działalność Grene w Polsce rozpoczęła się w roku 1996, w momencie prywatyzacji firmy Agroma w Koninie. Po zakończeniu prywatyzacji tego przedsiębiorstwa i powstaniu spółki pracowniczej, została podjęta decyzja o pozyskaniu inwestora strategicznego. Wybór padł na Grene. Poza firmą Agroma z Konina do spółki przystąpiły Agromy z Bydgoszczy i Leszna.

Przed dziesięcioma laty Grene rozpoczynała działalność, sprzedając jedynie części zamienne do ciągników Ursus i polskich maszyn. W chwili obecnej części zamienne nadal są sztandarowym produktem oferowanym przez firmę, ale coraz więcej miejsca zajmują części do maszyn i ciągników produkcji zachodniej. W Grene można się także zaopatrzyć w drobny sprzęt i artykuły gospodarcze, a także najwyższej jakości specjalistyczną odzież ochronną dla rolników indywidualnych oraz pracowników dużych przedsiębiorstw rolnych i przemysłowych. Kolejnym polem działalności firmy w Polsce jest branża hydrauliki siłowej. Z tej dziedziny Grene oferuje klientom standardowe gotowe wyroby. Można także zamówić węże, złącza i inne elementy hydrauliki siłowej przeznaczone do zastosowań specjalistycznych i odpowiadające indywidualnym wymaganiom. Stosunkowo młodą dziedziną, jest również sprzedaż artykułów jeździeckich i do hodowli koni, którą można również spotkać w wybranych sklepach Grene.

Anna Arabska