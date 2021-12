150-lecie Pöttingera. Jak to wszystko się zaczęło?

W tym roku austriacki producent świętuje 150 lat swojego istnienia. Wszystko zaczęło się w 1871 w niewielkiej manufakturze w Grieskirchen, a obecnie firma posiada 4 fabryki w 3 krajach. Warto więc w tym miejscu przybliżyć historię tego znanego austriackiego producenta.

W ostatnich 150 latach zaszło wiele olbrzymich zmian na mapie politycznej świata oraz w rolnictwie, a przez to również w Pöttingerze. Założyciel firmy, Franz Pöttinger zbudował swoje pierwsze maszyny ręcznie i z pomocą członków własnej rodziny. Na przełomie wieków maszyny były eksportowane wyłącznie do regionów sąsiadujących.

Gdy firmę w 1909 roku przejmował syn Alois Pöttinger, zatrudniano 10 pracowników. W tym czasie powstało pierwsze logo firmy przedstawiające kłosy zboża i inicjały AP od Alois Pöttinger. Nowe logo w postaci przynoszącej szczęście czterolistnej koniczynki pojawiło się dopiero w roku 1971. Z upływem lat było ono zmieniane i adaptowane do bieżących czasów.

Do znaków identyfikacyjnych przedsiębiorstwa należą również znane od lat nazwy produktów, które w lwiej części pochodzą ze świata zwierząt: Od potężnego Jumbo (słoń), przez energiczne Torro (byk) i niepokonanego Liona (lew), do sprytnego Foxa (lis). Wyjątkowym produktem lat 80-dziesiątych 20-wieku była nowa generacja kosiarek o nazwie Cat (kot); swoją światową premierę miał wówczas musical o tej samej nazwie. Od sieczkarni Pöttingera Mex powstało słowo ,,mexen”, powszechnie używane przez rolników do określenia procesu sieczenia.

W 1958 odnotowano 1 milion obrotu w przeliczeniu na euro: cały obrót w tych czasach wynosił 1,4 mln euro, z czego tylko 7 procent zajmował eksport.

Natomiast w 1960 roku zakończono pierwszy etap budowy dzisiejszej fabryki głównej w Grieskirchen, gdzie na nowoczesnych stanowiskach pracy znalazło zatrudnienie 300 osób. Już w tamtych czasach pracownicy mogli korzystać z zakładowej kantyny. W roku 1970 Pöttinger zatrudniając ponad 800 pracowników zrobił obrót 22,5 mln euro, z czego dokładnie jedna trzecia pochodziła z eksportu.

Kolejne pokolenie, czyli Heinz i Klaus Pöttinger, przejęło stery firmy w 1991 roku, w trudnym gospodarczo okresie.Przez dwadzieścia pięć lat bracia efektywnie sterowali losami firmy, rozwijali sprzedaż na eksport i wypracowali bazę pod dzisiejszy sukces. Po tym, jak Heinz i Klaus Pöttinger wycofali się z zarządzania operacyjnego, od 2016 prowadzenie firmy przeszło po raz pierwszy w ręce spoza rodziny.

Dzisiaj przedsiębiorstwo zatrudniając blisko 2 tys. pracowników z 36 różnych krajów generuje obrót 405 mln euro, z czego 90 procent stanowi eksport.