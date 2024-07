140 lat Cukrowni Nordzucker w Opalenicy

Budowa cukrowni rozpoczęła się w 1883 roku, a już rok później, 13 października 1884 roku przeprowadzono pierwszą kampanię cukrowniczą.

We wtorek,18 czerwca 2024 roku odbyły się uroczystości jubileuszu 140-lecia cukrowni Opalenica. Wśród obecnych gości znaleźli się przedstawiciele świata nauki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, władz administracyjnych, samorządowych, służb ratunkowych, a także współpracujących z nami plantatorów, reprezentantów spółki oraz pracownicy i szanowni emeryci cukrowni.

Ponad wiek tradycji i innowacji

Historia cukrowni w Opalenicy to dzieje ludzi odważnych – właścicieli ziemskich o znanych w wtedy nazwiskach, takich jak: Hardy z Wąsowa, Hildebrandt ze Śliwna, Jacobi z Trzcianki, Tiedeman z Jeziorek czy Pflug z Bród. To oni postanowili zainwestować w jedną z bardziej obiecujących z gałęzi przemysłu, jakim wydawała się wtedy produkcja cukru z buraków cukrowych.

Budowa cukrowni rozpoczęła się w 1883 roku, a już rok później, 13 października 1884 roku przeprowadzono pierwszą kampanię cukrowniczą. Przerobionych zostało wtedy 232.848 kwintali buraków zebranych z niespełna tysiąca hektarów ziemi.

W ciągu 140 lat funkcjonowania zakładu zaszły w nim znaczące zmiany, które przełożyły się na jego późniejszy rozwój. Liczne modernizacje oraz inwestycje zapewniły poprawę jakości produkowanego cukru, zmniejszanie zużycia energii, ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Droga do zrównoważonego rozwoju

Trudno opowiedzieć w kilku zdaniach 140-letnią historię jednej firmy i tysięcy ludzi z nią związanych. Do historii cukrowni Opalenica sięgaliśmy wielokrotnie w minionych dniach i każdy może przywołać inne wspomnienia. Szanujemy tę historię i mamy pełną świadomość tego, że to, gdzie i kim jesteśmy dzisiaj wynika z naszego dziedzictwa, dekad pracy, pasji i zaangażowania wielu ludzi. Dzięki nim odważnie spoglądamy w przyszłość. Chcemy się rozwijać i pewnie prowadzimy cukrownię w kierunku zielonego rozwoju.

– Nordzucker. Razem. Zrównoważony. Te trzy słowa podsumowują to, za czym się opowiadamy i na czym opiera się nasza działalność. Dlatego już dziś współpracujemy z Polską Akademią Nauk nad stworzeniem modeli biznesowych, które będą miały długoletni i pozytywny wpływ na zrównoważoną uprawę buraka cukrowego. Naszym celem jest odejście od węgla, a to nastąpi już w przyszłym roku. Obniżenie zużycia energii i poziomu emisji o 50 proc. będzie możliwe do 2030 roku, a w 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną – powiedział podczas gali Marcin Lechowski, prezes zarządu Nordzucker Polska S.A.

Dziękujemy wszystkim osobom związanym z cukrownią w Opalenicy za zaangażowanie, profesjonalizm i pasję. Dzięki nim nasza fabryka jest nie tylko miejscem pracy, ale również wspólnotą, w której razem dążymy do osiągania wyznaczonych celów. Dziękujemy gościom za obecność w tym uroczystym dniu, który był wielkim świętem dla nas cukrowników, od 140 lat związanych z jedną firmą.