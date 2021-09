125 tys. osób na Agro Show. “Dobrze, że nie zrezygnowaliście” [Galeria]

Tegoroczna Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show odbyła się w dniach 24-26.09.2021 r. na terenie lotniska w Bednarach. Mimo wielu obaw i dużej niepewności związanej z roczną przerwą spowodowaną pandemią, impreza odbyła się bez przeszkód. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą kilkuset wystawców, którzy brali udział w tym wydarzeniu.

– Kiedy po pandemicznej przerwie przystępowaliśmy do organizacji kolejnej edycji Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show wielu z nas zastanawiało się, jak taka przerwa wpłynie na frekwencję. Czy rolnicy, którym ta impreza jest dedykowana, nie zapomnieli o nas, czy czekają, czy przyjadą, czy może w poszukiwaniu nowości nie ograniczą się tylko do wirtualnej, cyfrowej przestrzeni. To były pytania i obawy naturalne w sytuacji, gdy świat znalazł się na zakręcie. Obawy były naturalne, ale, jak się okazało, płonne. Kolejna edycja naszej sztandarowej imprezy za nami i już możemy odetchnąć z ulgą. I podziękować tym wszystkim, którzy w tym roku pojawili się w Bednarach. Warto było podjąć wysiłek i trud, by usłyszeć od wielu z Was: „Dobrze, że nie zrezygnowaliście”, „Dobrze, że kontynuujecie”, „Dobrze, że jesteście”. Dziękujemy za cieple słowa i waszą obecność – czytamy w komunikacie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W komunikacie Izby stwierdzono, że dwa lata pandemicznej przerwy nie poszły na marne, co zaowocowało wieloma nowościami, które w tym roku mogliśmy oglądać w Bednarach.

– W tym roku prezentowano maszyny, o których dwa lata temu mało kto jeszcze mówił i których nikt nie miał okazji zobaczyć. W efekcie to była chyba rekordowa edycja Agro Show pod względem prezentowanych nowości. Kombajny o ogromnej wydajności, czy pierwsze w sektorze rolniczym maszyny autonomiczne przyciągały spragnionych nowinek technologicznych odwiedzających. Z kolei bardzo bogata, w porównaniu z poprzednim edycjami Agro Show oferta maszyn do mechanicznego usuwania chwastów z pól świadczy o umacniającym się trendzie rolnictwa opartego na naturalnych metodach uprawy. To dobrze rokuje na przyszłość – stwierdzają przedstawiciele Izby.

– Jako organizator wystawy zawsze stawialiśmy na edukację. W tym roku również piątek przeznaczony był przede wszystkim dla młodzieży. To tego dnia odwiedziło wystawę ponad 120 wycieczek ze szkół rolniczych z najróżniejszych regionów kraju. Również w piątek odbył się finał konkursu Mechanik na Medal, w którym wyłoniono najlepszych mechaników maszyn w roku 2021. Laureatami zostali: Jakub Brylewski z firmy Raitech, który zajął pierwsze miejsce, Mateusz Kakareko z firmy Conractus Agro na miejscu drugim oraz Krzysztof Chodorski z POM Augustów, który zajął trzecią pozycję – informuje Izba.

W tym wystawę Agro Show odwiedziło 125 tys. osób i zaprezentowało się na niej 536 firm.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych