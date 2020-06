125 lat działalności New Hollanda

Historia tej bardzo popularnej dziś wśród polskich rolników marki sięga 1895, kiedy to Abram Zimmerman wykupił w mieście New Holland w stanie Pensylwania stajnię w której następnie powstałą kuźnia. Przy okazji tej rocznicy warto chociaż w skrócie przybliżyć sylwetki najważniejszych dla niej postaci.

– Marka New Holland ma bogatą tradycję, sięgającą swoimi korzeniami małego miasta w Pensylwanii, która na przestrzeni lat stała się globalną marką obecną w 170 krajach. Jej historia jest bogata w innowacje, które zmieniły rolnictwo. Łączy ona w sobie unikatowe dziedzictwo takich marek jak Ford, Fiat, Braud i Claeys. Lecz najważniejszym elementem jej historii, każdego dnia, każdego roku są i zawsze byli ludzie: nasi Klienci, nasi Dealerzy, nasi pracownicy. Wspólnie stoimy w obliczu wielu wyzwań związanych z rolnictwem, pomagając rolnikom w efektywnym wykonywaniu pracy, osiąganiu zysków i optymalizacji wyników – stwierdził Carlo Lambro, prezydent marki New Holland Agriculture.

Z marką New Holland związane są nazwiska osób niezwykle zasłużonych dla rozwoju sektora rolniczego na całym świecie, począwszy od założyciela firmy, Abe Zimmermana, który dobrze zdawał sobie sprawę, jak ważne jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez proste rozwiązania i niezawodne wsparcie, a którego mała firma utworzona w 1895 r. w miejscowości New Holland w Pensylwanii pewnego dnia zdobyła pozycję globalnej marki; Henry’ego Forda, któremu przyświecała wizja udostępnienia innowacji i mechanizacji wszystkim rolnikom, wizja ta zmaterializowała się w 1917 r. w pierwszym na świecie masowo produkowanym ciągniku; Giovanniego Agnelliego, który odkrył, jak produkt opracowany na potrzeby lokalnego rynku można zastosować w skali globalnej, dostarczając rolnikom rozwiązanie w postaci łatwych w użyciu, innowacyjnych maszyn; w 1918 r. Agnelli zaprezentował swój pierwszy ciągnik marki Fiat. W końcu Leona Claeysa, który korzystając ze swej specjalistycznej wiedzy przyczynił się do ułatwienia życia rolników i w 1952 r. stworzył pierwszy w Europie samobieżny kombajn zbożowy.

– Żyjemy w wyjątkowych czasach, w których zmienia się nasza praca i nasze życie w sposób, o którym nawet nie śniliśmy w najśmielszych snach – zauważa Carlo Lambro.

– Ta sytuacja uwypukliła fundamentalną rolę rolnictwa i zwróciła uwagę opinii publicznej na

kluczowe znaczenie rolników w społeczeństwie. Rolnictwo stawiło czoła kryzysowi, zapewniając nieprzerwane dostawy żywności mimo wyjątkowych trudności. Marka New Holland przez cały ten czas towarzyszyła rolnikom, zapewniając im potrzebne wsparcie. W przyszłości będziemy kontynuować inwestycje i dążyć do maksymalnego wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii, komunikacji, automatyzacji i wykorzystania alternatywnych paliw, wspólnie krocząc na drodze do zrównoważonego rolnictwa. Dziś, w ten wyjątkowy dzień, gdy obchodzimy jubileusz 125-lecia działalności, z ufnością spoglądamy w przyszłość – dodaje.

Dziś New Holland to poza zakładami produkcyjnymi (także w Polsce) globalna sieć niemal 2 000 dealerów i 5 000 punktów sprzedaży, zaś w naszym kraju wieloletni lider sprzedaży ciągników rolniczych