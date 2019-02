12 nowości firmy Syngenta na 2019 rok

W połowie lutego odbyła się w Warszawie konferencja firmy Syngenta przedstawiająca paletę produktów na rok 2019. Jak podkreślił podczas konferencji Marek Łuczak – prezes firmy Syngenta Polska, miniony rok nie należał do łatwych, ale mimo wielu zmian, jakie w wyniku przejęcia przechodziła ostatnio firma Syngenta, zakładane cele udało się utrzymać. Przypomnijmy, że firma Syngenta została przejęta przez chiński koncern ChemChina, do którego należy również firma Adama. Wskutek tego przejęcia wiele produktów takich jak Fusilade, Seguris, Bontima czy Plenum przestało być sprzedawane przez firmę Syngenta.

Na nowy sezon 2019 firma Syngenta przygotowała aż 12 nowości.

Elatus Era i Elatus Plus (zawierające Solatenol™) to kluczowe preparaty portfolio na 2019. Mimo suszy i generalnie spadku sprzedaży fungicydów zbożowych, nowo wprowadzony fungicyd Elatus Era firmy Syngenta zawładnął 3% rynku fungicydowego w Polsce.

Elatus Era to skuteczna ochrona przed chorobami grzybowymi zbóż. Solatenol zawarty w preparacie Elatus Era wpływa pozytywnie na fizjologię roślin. Badania ścisłe, przeprowadzone m.in. w Polsce w 2018 wskazują, że produkt wpływał na wzrost plonu nawet w warunkach niskiej presji ze strony chorób. Zanotowano wzrost plonu na poziomie 2,2-3,0 dt/ha pochodzący tylko ze wspomnianego efektu fizjologicznego. Swój potencjał preparat ten szczególnie wyraźnie pokazał właśnie w minionym suchym roku.

Wśród nowości na sezon 2019 znajdują się również 3 nowe zaprawy z rodziny Vibrance. Wszystkie trzy produkty zawierają nową substancję czynną sedaxan z grupy SDHI.

Sedaxan będzie obecny jedynie w zaprawach, nie planujemy wprowadzać tej substancji czynnej do innych produktów w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia odporności – powiedział podczas konferencji Łukasz Bojkowski, szef wsparcia technicznego.

Poza ochroną przed chorobami odglebowymi zaletą substancji czynnej sedaxan jest pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego roślin.

Zaprawy:

Vibrance Star dedykowana do przemysłu i profesjonalnego zaprawiania zbóż przeciwko rizoktoni, plamistości oczkowej oraz pałecznicy zbóż i traw.

Maxim Power produkt zawierający dodatek sedaxanu przeznaczony do bezpośredniego stosowania w gospodarstwach.

Vibrance 500 FS preparat dedykowany jest do kukurydzy oraz zwalczania głowni pylącej oraz zgorzeli siewek.

Vibrance SB to zaprawa do nasion buraka cukrowego, zawierająca sedaxan, fludioxonil oraz metalaxyl.

Po zniknięciu z rynku tiuramu produkty z linii Vibrance będą mogły wypełnić lukę w ochronie nasion buraka cukrowego i kukurydzy – powiedział Łukasz Bojkowski.

Herbicydy:

Niewątpliwą nowością w ochronie herbicydowej zbóż są dwa produkty Avoxa Pak oraz Traxos.

Avoxa Pak zawiera Avoxę – pinoksaden + piroksulam oraz Camaro – florasulam i 2,4 D.

Kombinacja czterech substancji czynnych, polecana do walki z chwastami jedno- i dwuliściennymi od wiosennego ruszenia wegetacji do fazy drugiego kolanka (BBCH 32). Preparat zabezpiecza przed powstaniem odporności miotły zbożowej. Przeznaczony jest do zwalczania miotły zbożowej odpornej na preparaty zawierające inhibitory ALS, a także przy odporności na inhibitory ACC-azy.

Traxos – do zwalczania miotły zbożowej oraz wyczyńca polnego. Traxos składa się z dwóch substancji czynnych – pinoksadenu oraz klodinafopu. Polecany do zwalczania chwastów jednoliściennych zarówno wiosną, jak i jesienią. Doskonały komponent do programów ochrony na polach z trudnym wyczyńcem polnym.

Moddus Flexi w zbożach. Formulacja ME preparatu jest bardziej elastyczna w mieszaninach z herbicydami, fungicydami czy nawozami. Jest to również formulacja bezpieczniejsza dla roślin uprawnych.

Gardo Gold Pak to połączenie Gardo Gold plus Impreza Max (nikosulfuron) i jest to nowość w grupie herbicydów kukurydzianych, który ma skutecznie zwalczać chwasty jedno- i dwuliścienne. Warte podkreślenia jest szczególnie to, że to rozwiązanie jest bezpieczne dla roślin następczych takich jak buraki cukrowe lub rośliny strączkowe. Oferowany jest w pakach na 2,5 ha. Gardo Gold Pak jest rekomendowany do stosowania w fazie 2-4 liści kukurydzy.

Amistar Gold – rozszerzona rejestracja

Amistar Gold, który zawiera azoxystrobinę i difenokonazol. Jest to preparat zarejestrowany w rzepaku przeciwko zgniliźnie twardzikowej i w buraku cukrowym przeciwko chwościkowi buraka, a już w niedalekiej przyszłości rejestracja ma być rozszerzona o suchą zgniliznę kapustnych oraz rdzę i rizoktoniozę w buraku.

Adepidyna™ – nowa substancja w grupie fungicydów

Naukowcy firmy Syngenta opracowali fungicyd o nazwie Adepidyna™ (znak towarowy substancji czynnej pydiflumetofen). Jest to karboksamid o sposobie działania SDHI. Substancja przeznaczona do ochrony takich upraw jak zboża oraz wiele gatunków warzyw i owoców. Preparaty zawierające Adepidynę dostępne są już w USA, Argentynie, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce spodziewamy się rejestracji w ciągu najbliższych kilku lat.

Autor: Anna Arabska