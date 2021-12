1000 zł na każde 10 prosiąt, czyli pomysł Ministerstwa na pomoc hodowcom trzody chlewnej

1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch). Taki jest nowy pomysł Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pomoc producentom trzody chlewnej, ogłoszony podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

– To realna pomoc w tym trudnym czasie dla hodowców trzody chlewnej. Zależy nam, aby rolnicy nie likwidowali swoich hodowli. Jest to pomoc finansowa w postaci dopłaty 1000 zł do jednej lochy. Szacowane koszty pomocy to ok. 400 mln zł. – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

Beneficjenci

Rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta:

urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r . do 31 marca 2022 r .,

. do ., których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Zasady udzielenia pomocy:

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r.

Wniosek będzie prosty i będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc:

a) oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.

b) oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi