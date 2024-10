100% rekompensaty za zalane uprawy. Tylko co to znaczy?

Wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował, że rekompensaty za straty w wyniku powodzi nie będą pomniejszane z powodu braku ubezpieczenia, ani też szacowane na podstawie przychodów gospodarstwa z ubiegłego roku. Powodzianom przysługuje 100% rekompensaty – powiedział Leszek Szymański.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zidentyfikowała dokładnie powierzchnię lustra wody na działkach, które znajdują się na terenach objętych stanem klęski żywiołowej. to 14,6 tysięcy hektarów, a cały obszar dotknięty szkodami powodziowymi wynosi 25 tysięcy hektarów – poinformował wiceprezes ARiMR Leszek Szymański.

Powodzianie otrzymają 100% rekompensaty – choć na razie chyba nie wiadomo, o jakich pieniądzach jest mowa. Na razie to zadeklarowane przez ministra rolnictwa 5 tys. zł do hektara zbóż, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków i warzyw, oraz 4 tys. do hektara soi.

– Zgodnie z decyzją ministra (…) przyznana pomoc nie będzie pomniejszana o 50 proc. w przypadku braku ubezpieczenia, a także nie będzie wyliczane 30 proc. przychodów gospodarstwa z ubiegłego roku. Jeżeli uprawy były zalane, przysługuje 100 proc. rekompensaty – potwierdził Leszek Szymański.

Problem w tym, że firmy ubezpieczeniowe nie nadążają z szacowaniem strat. Minister Siekierski powiedział, że zwrócił się do ubezpieczycieli z prośbą o zwiększenie liczby rzeczoznawców na terenach klęski żywiołowej. Natomiast rolnicy są proszeni o dokładne dokumentowanie strat.

– Prosimy o zapisywanie w protokołach strat wynikających z zalania pasz i zbóż. Ponadto powinny się w nich znaleźć zdjęcia i dokładna ewidencja dotycząca zniszczonych budynków i maszyn – powiedział minister Siekierski.