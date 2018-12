100 lat ciągników John Deere

Dla amerykańskiego giganta maszynowego John Deere rok 2018 jest szczególny. Dokładnie 100 lat temu firma wprowadziła do oferty swój pierwszy ciągnik. Tak zaczęła się historia przedsiębiorstwa, które jest dziś jednym z największych producentów maszyn na świecie.

Prezentujemy historię ciągników, obejmującą okres 1981-2017.

Początek lat 80-tych w rolnictwie, po boomie jaki nastąpił w latach 70-tych, to okres stabilizacji rynku i pogorszenia nastrojów. Wszystko ze względu na recesję. Niskie przychody rolników powodują, że nie są oni w stanie inwestować w nowe maszyny. Przełom lat 80-tych i 90-tych, to moment, kiedy słabsi gracze wypadają z gry a utrzymać na rynku zdołają się tylko najwięksi. W tej drugiej grupie znajduje się John Deere.

Kryzys na rynku w latach 80-tych

Przez większą część dekady warunki prowadzenia działalności są znacząco utrudnione, na przekór temu, John Deere wprowadza jednak na rynek nowe modele ciągników. W 1984 roku do produkcji trafia model 3640 z silnikiem o mocy 112 KM i nową przekładnią PowerSyncron 16/8. Dwa lata później, w roku 1986, fabryka w niemieckim Mannheim, rozpoczyna produkcję ciągników 2850. Charakteryzowały się one wydajnymi silnikami o szerokim stałym zakresie mocy oraz większych udźwigach i przekładni o prędkości 40 km/h.

Koniec lat 80-tych to powolne wychodzenie z recesji. W 1988r. sprzedaż firmy wzrasta o 30 procent w porównaniu z 1987 rokiem. W 1989 roku wyprodukowany zostaje model 4955 o mocy 228 KM i masie 8,7 ton. Celem jego produkcji było zaspokojenie potrzeb rolników z Ameryki Północnej oraz Europy Wschodniej. Ten model doskonale nadawał się do pracy na gospodarstwach o dużych powierzchniach w wyjątkowo trudnych warunkach.

Nowe technologie wkraczają do rolnictwa

W 1992 roku na rynku debiutują zupełnie nowe ciągniki serii 6000, które zostały zaprojektowane niemal całkowicie od zera. Wyposażono je w innowacyjną pełną ramę, która zapewniała większą „sztywność” maszyny przy mniejszym ciężarze. Sprawdzona konstrukcja ramowa jest stosowana do dnia dzisiejszego w większości ciągników John Deere.

Dwa lata później, w 1994 roku, rolnicy poznają serię 8000, która posiadała przełomowe technologie i wyznaczała nowe standardy w zakresie sterowania, widoczności, zwrotności oraz mocy. Ciągniki zostały wyposażone w opatentowaną konstrukcję, w której przesunięto silnik około 110 cm do przodu, gwarantując wiodący w branży, bardzo mały promień skrętu. Wprowadzono nową 16-stopniową przekładnię PowerShift oraz innowacyjną kabinę, która posiadała 62 proc. więcej przestrzeni niż wcześniej.

W 1997 roku zaprezentowana zostaje seria ciągników 6010, zastępująca serię 6000 i pozostaje w sprzedaży do 2002 r., kiedy to wprowadzono serię 6020. Do rodziny 6010 należą maszyny z silnikami czterocylindrowymi: 6010 SE, 6110, 6210, 6310 i 6410 oraz sześciocylindrowymi: 6510, 6610, 6810 i 6910, osiągające moc od 80 do 135 KM. Jedną z nowych funkcji było wprowadzenie zawieszenia przedniej osi TLS, które zwiększało wygodę operatora oraz zapewniało większą siłę uciągu. Duży zakres stałej mocy sprawiał, że ciągnik serii 6010 świetnie sprawdzał się zarówno jako główna siła pociągowa w rodzinnych i średnich gospodarstwach, ale także jako maszyna pomocnicza na dużych przedsiębiorstwach rolnych.

W tym samym roku, wprowadzone zostają również pierwsze nowoczesne rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego: wyświetlacz GreenStar, który umożliwiał kontrolę prowadzenia ciągnika za pomocą sygnału GPS odbieranego przez odbiornik StarFire.

W roku 1997 swoją premierę ma przełomowy model 7810 wyposażony w silnik PowerTech o pojemności 6,8 l z elektronicznie sterowanym wtryskiem w celu zapewnienie ograniczonej emisji spalin przepisami w USA oraz krajach Unii Europejskiej. Ciągnik John Deere 7810 był pierwszy modelem wyposażonym w HMS – system sterowania funkcjami ciągnika na uwrociach, który automatycznie rozłączał: blokadę mechanizmu różnicowego, napęd WOM oraz napęd przedniej osi w momencie, gdy narzędzie zaczepione za ciągnikiem było podnoszone. Funkcje te były załączane, gdy narzędzie było opuszczane po nawrocie. Dodatkowo ciągnik wyposażony został w elektroniczny system „data BUS” w celu sterowania i regulacji wielu ustawień maszyny.

Rolnictwo precyzyjne i pełna kontrola nad maszyną

Początek nowego tysiąclecia, to wprowadzenie na rynek serii ciągników gąsienicowych 9000T. W 2002 roku z kolei, debiutuje nowa seria 6020, 7020 oraz 8020 z systemem Active Seat, czyli bardzo komfortowy fotel operatora, amortyzujący wychylenia w trzech osiach. W latach 2000-2002, John Deere, wprowadza do oferty satelitarne systemy automatycznego prowadzenia: prowadzenie ręczne Parell Tracking oraz automatyczne AutoTrac. Ten ostatni zapewniający tzw. „jazdę bez trzymanki”, gwarantował bardziej komfortową, wydajniejszą pracę przy mniejszych kosztach. Kolejnym wprowadzonym rozwiązaniem w 2002 roku, był system JD Link rozpoczynający technologię telematyki w ciągnikach rolniczych.

2005r., to czas modeli 5020. Ich ramowa oraz kompaktowa konstrukcja, zapewnia doskonałą niezawodną pracę z ładowaczem czołowym. Seria ta cieszyła się szerokim zainteresowaniem w Polsce. Pełna konstrukcja ramowa zapewniała wysoką niezawodność szczególnie podczas pracy z ładowaczem czołowym.

W 2008 r. debiutuje system satelitarny iTEC Pro, który umożliwia automatyczne prowadzenie ciągnika i jednoczesne automatyczne sterowanie jego funkcjami na uwrociach, bez użycia rąk, zmniejsza nakładki i omijaki, co umożliwia znaczne oszczędności nawozów, materiału siewnego i paliwa.

Istotny jest rok 2009, kiedy to pojawia się seria 8R, która w oficjalnych testach nieustannie pobija rekordy oszczędności paliwa i wysokiej wydajności. Seria ta oferuje wyjątkową siłę uciągu, która umożliwia uprawę większej powierzchni w krótszym czasie, oraz bardzo wysoką moc na WOM przy mniejszym zużyciu paliwa. Ich siła uciągu, wydajność układu hydraulicznego i udźwig, umożliwiają pracę z ciężkimi narzędziami oraz szybki rozładunek nawet największych przyczep.

W tym samym roku, wprowadzono również do produkcji Tractor Implement Automation, czyli system do automatycznego sterowania poszczególnymi funkcjami maszyny (np. wyładunek beli z prasy zwijającej) za ciągnikiem.

Bezpieczniej, oszczędniej, nowocześniej…

Kiedy w roku 2012 fabryka John Deere w Mannheim „wypuszcza” serię 6R, model 6150R staje się bestsellerem. Celem przy jego produkcji dla producentów i inżynierów, było połączenie mocy i możliwości manewrowania oraz wyniesienie ich na niespotykany dotychczas poziom komfortu. Charakteryzują się one wysoką wydajnością i wszechstronnością. Wyposażone zostały w silniki Power Tech PVX o mocy plasującej się w zakresie 85 kW (115 KM) do 125 kW (170 KM) oraz wygodne w obsłudze przekładnie biegów w tym między innymi przekładnia dwusprzęgłowa Direct Drive.

W 2014 roku, John Deere, prezentuje system RDA, który umożliwia wgląd do wyświetlacza maszyny z poziomu komputera umieszczonego w biurze. Daje to zupełnie nowe możliwości zdalnej optymalizacji ciągnika przez pracowników serwisu. Kolejny krok technologiczny zostaje wykonany w 2016 roku, kiedy to dzięki systemowi WDT, możliwy staje się bezprzewodowy transfer danych z maszyny na platformę MyJohnDeere.com. Za zgodą klienta, dealerzy John Deere, mogą wykorzystując powyższe systemy, zdalnie łączyć się z maszynami w celu aktualizacji oprogramowania, dostępu do kodów diagnostycznych i rozwiązywania problemów.

Warto wspomnieć jeszcze o 3 ciągnikach, które miały swoją premierę w latach 2016 – 2017. Pierwszym z nich jest model 9620RX, który dzięki silnikowi o mocy 670 KM, 18-biegowej przekładni i napędzie na 4 gąsienice, zapewnia optymalną przyczepność i przenosi na podłoże więcej mocy. Maszyny te idealne nadają się do ciągnięcia najszerszych maszyn.

Drugą z nowości John Deere są ciągniki 6250R. W nowych modelach 6R duża moc łączy się ze stosunkowo niewielkim ciężarem traktorów, który jest na poziomie 9,3 t. Maszyny te wyposażone są również w zupełnie nowy joystick CommandPRO, wprowadzający niespotykany dotąd poziom ergonomii i wszechstronności w ciągnikach John Deere. Prędkość maksymalną można osiągnąć za jednym przesunięciem joysticka, a do sterowania podnośnikiem, WOM, zaworami SCV, AutoTrac i innymi funkcjami służy 11 programowalnych przycisków.

Na koniec warto wspomnieć o odświeżeniu serii 5R w 2017 roku i w tym modelu 5125R. Wiedząc o tym, że użytkownicy ciągników kompaktowych pracują w trudnych warunkach, John Deere zdecydował się na zastosowanie częściowej ramy pozwalającej bardzo mały promień skrętu 3,75 m. Do tego wprowadzono rozwiązania z większych ciągników, takich jak: mechaniczna amortyzacja kabiny czy joysticki ładowacza ze zintegrowanym sterowaniem przekładnią. Bardzo solidna konstrukcja pozwala obciążyć ciągnik ciężarem równym jego masie czyli 4,3 tony.

Sto lat od czasu wyprodukowania pierwszego ciągnika przez John Deere, aż do dzisiejszych wyposażonych w najnowsze technologie maszyn, pokazuje jak olbrzymią drogę pokonało rolnictwo i jak stało się jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin naszego życia. Nikt na początku 1918 roku nie mógł przypuszczać, że John Deere wchodząc na rynek ciągników, stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, a maszyny z logiem popularnego „jelonka” będą obecne synonimem innowacyjności w milionach gospodarstw na świecie. A wszystko zaczęło się od kowala, który wynalazł samooczyszczający się pług.

Źródło: materiały John Deere