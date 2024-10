10 największych producentów kukurydzy na świecie

Kukurydza to najchętniej uprawiana roślina na świecie. Nic dziwnego; znajduje przecież szerokie zastosowanie w żywieniu zwierząt, przemyśle spożywczym i w przemyśle w ogóle. W sezonie 2022/2023 roku wyprodukowano łącznie 1 mld 157,7 mln ton kukurydzy. A kto produkuje jej najwięcej?

Najwięksi producenci kukurydzy na świecie

10. RPA. W 2022 roku Republika Południowej Afryki wyprodukowała 16,1 mln ton ziarna kukurydzy. Ok 7-8 mln ton zużywanych jest w kraju, reszta jest eksportowana.

9. Dziewiąte miejsce przypada Rosji z produkcją na poziomie 17 mln ton. Przy łącznym zużyciu na poziomie ok. 11,2 mln ton większość ziarna przeznaczana jest na pasze dla zwierząt – 10 mln ton.

8. Meksyk. Kraj, który kulinarnie bodaj najbardziej kojarzy się z kukurydzą wyprodukował jej w sezonie 2022/2023 25,5 mln ton. Nie dziwi jednak fakt, że pomimo bardzo dużej produkcji jest też znaczącym importerem. Krajowe zapotrzebowanie to aż ok. 45 mln ton, z czego aż prawie 20 mln ton zużywanych jest na potrzeby inne niż paszowe.

7. Ukraina. Ukraina należy do światowej czołówki w produkcji kukurydzy. Ok. 30,5 mln ton pozwala jej na zajęcie 6. miejsca. Imponuje też wolumen eksportu, bowiem na potrzeby krajowe to niecałe 13 mln ton.

6. Indie. W sezonie 2022/2023 ten najludniejszy kraj na świecie wyprodukował 35 mln ton kukurydzy.

5. Argentyna. Argentyna nie dość, że jest jednym z czołowych producentów, to także bardzo istotnym eksporterem kukurydzy. Przy produkcji na poziomie 55 mln ton na eksport przeznacza się ok. 41 mln ton.

4. Unia Europejska traktowana w wielu źródłach kolektywnie wyprodukowała w rzeczonym sezonie nieco ponad 60 mln ton kukurydzy. Popyt wewnętrzny Wspólnoty określany jest na ok. 77,5 mln ton. Jest tuż za podium, lecz nie ma na nie najmniejszych szans.

3. Tu bowiem na 3 miejscu usadowiła się Brazylia z produkcją przeszło dwukrotnie wyższą, na poziomie 127 ml ton, przy czym na potrzeby wewnętrzne zużywa się ok. 75 mln ton.

2. Ogromny producent, ale i ważny eksporter – Chiny – wyprodukował 274 mln ton kukurydzy. Jednak potrzeby wewnętrzne sięgają nawet 295 mln ton.

1. USA deklasują jednak stawkę z produkcją prawie, wg serwisu Statista, na poziomie 390 mln ton. Zużycie krajowe to ponad 300 mln ton.

Uzupełnienie

Zaraz za pierwszą 10. znalazła się Kanada. W sezonie 2022/2023 w Kanadzie wyprodukowano nieco ponad 15 mln ton kukurydzy. Ok. 14,5 mln ton wykorzystywane jest na potrzeby wewnętrzne. Kolejne są Indonezja (prawie 13 mln ton), Nigeria (12 mln ton), Pakistan (10,5 mln ton) i Etiopia (10,4 mln ton).

Najwięcej w Unii Europejskiej produkują Francja i Rumunia.

Źródła: Statista, FAO, world-grain.com