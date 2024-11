1 milion zł 300 tys. zł na gospodarstwo – start naboru 21 listopada

O wsparcie na Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność będzie się można ubiegać od 21 listopada do 30 grudnia 2024 r. Dofinansowaniem objęta będzie produkcja ekologiczna (obszar B) oraz przygotowanie do sprzedaży, również bezpośredniej (obszar C).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie kierowane jest do rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni nie większej niż 300 ha. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym musi się mieścić w przedziale od 25 tys. euro do 250 tys. euro. Roczny przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych metodami ekologicznymi powinien wynosić w obszarze B min. 45 tys. zł, a w obszarze C min. 75 tys. zł.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

– Rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną mogą zaplanować m.in. budowę lub modernizację budynków, stworzenie wybiegów czy pastwisk dla zwierząt oraz zakup lub leasing nowego sprzętu. Natomiast w ramach obszaru C pomoc przyznawana będzie albo na budowę i modernizację budynków, albo zakup nowego sprzętu do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktów rolnych – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ile pieniędzy można dostać?

Maksymalna kwota pomocy na jednego rolnika i gospodarstwo w trakcie realizacji PS WPR 2023-2027 w każdym z obszarów to 1,3 mln zł, przy czym w zależności od obszarów dofinansowania te pieniądze można wykorzystać w różny sposób.

Obszar B – 1 mln zł można otrzymać na inwestycje realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii np. w budowle służące do produkcji ekologicznej, w zapewnienie wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt czy w budowę lub modernizację budynków do przechowywania owoców lub warzyw z zastosowaniem odpowiednich technologii przechowywania. 300 tys. zł można otrzymać na inne inwestycje, które będą związane z produkcją ekologiczną.

Obszar C – 1 mln zł może być wykorzystany na przedsięwzięcia polegających na budowie lub modernizacji budynków do przechowywania owoców lub warzyw z zastosowaniem odpowiednich technologii przechowywania, a 300 tys. zł na inne operacje związane z tym obszarem.

Kiedy start naboru?

Dofinansowanie ma formę refundacji. W obszarze B można otrzymać zwrot nawet 65% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. W obszarze C młody rolnik może otrzymać zwrot do 65% poniesionych kosztów, a pozostali maks. 45%.

Start naboru został wyznaczony na 21 listopada 2024 r. Wnioski za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR będą przyjmowane do 30 grudnia 2024 r.

szczegółowe informacje: ARiMR