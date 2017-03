Znakowanie świń  na nowych zasadach

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę nowych zasad dotyczących identyfikacji zwierząt.

Od 18 października 2016 r. obowiązują przepisy dotyczące znakowania świń. Dzięki nim odpowiednie służby mają większą kontrolę nad obrotem trzody chlewnej w Polsce, co jest jedną z form zwalczania ASF. Jednak przepisy nakładają zobowiązania, które są trudne do wprowadzenia przez rolników. Ze względu, iż przedmiotem przemieszczeń między stadami są prosięta w wadze 8-10 kg, które trafiają do warchlakarni, a następnie do tuczarni, celowym jest wprowadzenie możliwości wyboru przez rolnika stosowania znakowania również przez tatuaże – informuje KRIR

Źródło: KRIR