Rozrzutnik obornika N274 to jeden z kilkunastu tego typu urządzeń, jakie w swojej ofercie ma sokólski Metal – Fach. O ostatnim czasie został zmodyfikowany i unowocześniony. Najbardziej charakterystyczne cechy jakimi wyróżniał się do tej pory to: ładowność 10 ton. Podwozie jednoosiowe sztywne z resorowanym dyszlem. Maszyna ma również szeroki rozstaw kół.

Opony o dużym rozmiarze są gwarancją dobrej pracy na pochyłym czy podmokłym terenie. Wymienne, przykręcane zęby wirnika są wykonane z wysokogatunkowej stali.

Konstruktorzy z Metal – Fachu w ostatnim czasie zmodyfikowali kilka rozrzutników, w tym również N274. W pierwszej kolejności zmienili jego wygląd. Wzmocnione zostały listwy i łańcuch przenośnika podłogowego, wał napędzający i koła łańcuchowe przenośnika podłogowego. Dodatkowe wzmocnienie otrzymała również przekładnia napędzająca przenośnik, a także układ napinający łańcuch.

W nowszej wersji N274 zasuwa wysuwana do góry – dzięki temu można zastosować nadstawki (dotychczas przy otwieraniu zasuwa pochylała się do przodu). Aktualnie istnieje też możliwość zamontowania nadstawek z siatki lub pełnych z blachy. W unowocześnionym modelu można również swobodnie regulować i zamykać jedną z osłon adaptera, która jednocześnie będzie służyła jako deflektor – ekran kontroli rozrzutu.

Każdy bęben wirnika jest wyważony, co w znacznym stopniu ogranicza drgania i wpływa na komfort pracy. Agregacja z ciągnikiem odbywa się poprzez zaczep dolny. W celu zabezpieczenia zastosowano wałek przekaźnika mocy ze sprzęgłem przeciążeniowym kołkowym. Rozrzutnik posiada klapę tylną podnoszoną hydraulicznie, a jej dolna część jest uszczelniona gumowym piórem zabezpieczającym przed wysypywaniem się lub wyciekaniem materiału. Sterowanie maszyny za pomocą hydrauliki dwusekcyjnej (lub za dopłatą jednosekcyjnej – dodatkowy rozdzielacz). Wysokość załadunku (odległość między górną krawędzią ściany a podłożem) 2650mm. Moc minimalna ciągnika agregowanego z rozrzutnikiem – 90KM.

Rozrzutnik N274 powstał z myślą o zmniejszeniu energochłonności procesu rozrzucania obornika. W zetknięciu z wysokimi cenami produktów naftowych jest on idealnym rozwiązaniem dla rolników. Jego zalety to przede wszystkim duża ładowność: maksymalnie wynosi ona 10 ton, stabilna jazda – rozrzutnik posiada podwozie jednoosiowe sztywne z resorowanym dyszlem, komfort – każdy bęben wirnika jest wyważony w celu ograniczenia drgań oraz sprawność – hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego z możliwością sterowania prędkością.

