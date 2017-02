Zmierzą jakość powietrza

W marcu rusza nowy projekt Stowarzyszenia Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) pod nazwą Balon.Lab.

W balonie na ogrzane powietrze umieszczone zostanie mobilne laboratorium, opracowane przez ekspertów Politechniki Warszawskiej, do badania poziomu stężenia trujących substancji w powietrzu, głównie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.

Wbrew utrwalonej opinii, problem silnego zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy wyłącznie miast, ale również obszarów wiejskich. Dlatego Balon.Lab pojawi się m.in. na terenach województw: podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego (dokładne lokacje zostaną podane w późniejszym terminie).

W ramach projektu w każdej z wybranych lokacji odbędą się szkolenia dla lekarzy i nauczycieli. Warsztaty poprowadzą płk dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POCHP, i dr inż. Artur Badyda, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, naukowo zajmujący się oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka.

Organizatorem projektu Balon.Lab jest stowarzyszenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które od 7 lat działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich. Polska wiedzie prym wśród państw europejskich pod względem zanieczyszczenia powietrza, ustępując jedynie Bułgarii. Jak wynika z raportu Jakość powietrza w Europie 2016 przygotowanego przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA), każdego roku w Polsce prawie 50 tys. osób umiera na choroby spowodowane złym stanem powietrza. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące przede wszystkim z kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisją, niska emisja odpowiada za 52 proc. emisji pyłu PM10 (cząstki stałe) i 87 proc. emisji benzopirenów, które mają działanie rakotwórcze.

93 proc. obszaru Polski to tereny wiejskie zamieszkane przez 40 proc. populacji. Większość mieszkańców terenów wiejskich korzysta z paliw typu: węgiel, olej opałowy i drewno, które silnie zanieczyszczają środowisko i szkodzą zdrowiu. Dlatego głównymi założeniami działalności Stowarzyszenia FREE są m.in.: edukacja w zakresie korzyści płynących z użytkowania efektywnych źródeł energii oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez promowanie i wspieranie rozwiązań energetycznych przyczyniających się do ograniczenia emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery.

Źródło: FREE