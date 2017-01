Zmiany korzystne dla wszystkich uczestników systemów jakości

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończono prace nad wprowadzeniem rozporządzenia, które umożliwi wdrożenie korzystnych zmian dla uczestników systemów jakości.

Jak zapowiada resort rolnictwa na zmianach skorzystają wszyscy beneficjenci. Jedną z najważniejszych z nich jest wydłużenie z 3 do 5 lat wydłużenie okresu wsparcia, w trakcie którego beneficjenci będą mogli ubiegać się o refundację kosztów, wynikających z uczestnictwa w wybranym systemie jakości.

Projekt nowelizacji rozporządzenia zawiera także kilka regulacji mających na celu doprecyzowanie zakresu udzielanego wsparcia i warunków stawianych podmiotom ubiegającym się o wsparcie ze środków poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tylko nowi uczestnicy systemów jakości. O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie nowi uczestnicy systemów jakości, którzy dopiero przystępują do wybranego systemu jakości. Wsparcie może zostać przyznane rolnikowi, który przystąpi do systemu jakości w roku składania wniosków o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosków o przyznanie pomocy. Będzie szybciej. Szybsze otrzymanie decyzji i uzyskanie refundacji kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w wybranym systemie jakości umożliwi skrócenie − z 90 na 30 dni − terminu liczonego od dnia upublicznienia przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy, do dnia rozpoczęcia naboru tych wniosków. Rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do uczestników systemu rolnictwa ekologicznego, o koszt związany z zakupem pułapek feromonowych, barwnych i lepowych. Limit wsparcia przysługujący uczestnikom systemu rolnictwa ekologicznego, z tytułu kosztów poniesionych na zakup ww. pułapek, nie może przekroczyć kwoty 250 zł. „Jakość Tradycja”. Doprecyzowanie kwestii limitu wsparcia, możliwego do odzyskania, w związku z kosztami poniesionymi z tytułu uczestnictwa w systemie „Jakość Tradycja” (JT), w tym kosztu zakupu specjalistycznych publikacji, związanych z prowadzeniem produkcji w tym systemie jakości. Doprecyzowanie kwestii wymogów stawianych uczestnikom systemu rolnictwa ekologicznego, którzy są producentami produktów roślinnych, na etapie wniosków o płatność. Zmieniane rozporządzenie doprecyzuje wymóg związany z obowiązkiem załączania wraz z wnioskiem o płatność kopii protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w okresie pomocy, z którego powinno wynikać, że produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych. Określi, że dotyczy to producentów wyłącznie produktów roślinnych.

2 stycznia 2017 r. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na łata 2014-2020 został przekazany do uzgodnień i opiniowania oraz do konsultacji publicznych.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego publikacji, ze względu na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia proponowanych zmian.

Źródło: MR i RW