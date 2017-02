Zdrowe zęby, mocne kości, witamina D u nas gości!

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z dobroczynnego wpływu witaminy D na stan zdrowia, ale czy prawidłowo zaspokajamy zapotrzebowanie organizmu na ten składnik?

Zwłaszcza zimą, kiedy brakuje słońca, ilość docierających do nas promieni słonecznych jest ograniczona, dodatkowo przebywamy większość dnia w pomieszczeniach oraz ograniczamy zabawy na świeżym powietrzu, skutkuje to występującym niedoborem witaminy D.

Czy wiesz, że witamina D współdziała z wapniem i fosforanami? W ten sposób wpływa na wzmocnienie układu kostnego. Dodatkowo w połączeniu z wapniem pomaga regulować ciśnienie tętnicze i zapobiegać rozwojowi miażdżycy, chorób układu krążenia oraz cukrzycy. Pozytywnie wpływa również na system odpornościowy. Chroni przed infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi oraz hamuje rozwój stanów zapalnych. W ten sposób zmniejsza ryzyko chorób autoimmunologicznych. I co najważniejsze, w czasie kiedy nowotwory stały się chorobą cywilizacyjną, witamina D pomaga zapobiegać rozwojowi raka prostaty, jajnika, sutka czy czerniaka. U chorych, którzy poddawani są już chemioterapii zwiększa efektywność leczenia.

Regularne dostarczanie organizmowi witaminy D jest więc niezwykle ważne i bardzo proste. Wystarczy pić mleko i jeść jego przetwory. Pamiętać o tym powinni wszyscy. Niedobór witaminy D szczególnie u kobiet w ciąży i matek karmiących prowadzi do rozmiękczenia i odwapnienia kości. Niemowlaki z kolei są narażone na wystąpienie krzywicy.

Jak wiemy mleko ma w swoim składzie bardzo ważną dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, szczególnie niemowląt, witaminę D. Dlatego tak istotne jest, by nie zapominały o tym kobiety w ciąży oraz matki karmiące. Ale i osoby starsze powinny dbać o to, żeby nie zabrakło jej w ich codziennej diecie.

Nieprawidłowe żywienie, ubogie m.in. w produkty mleczne oraz niedostateczne nasłonecznienie skóry może również prowadzić do reumatoidalnego zapalenia stawów, stwardnienia rozsianego, otyłości oraz zespołu metabolicznego.

Witamina D – podobnie jak A, E, K – należy do rozpuszczalnych w tłuszczach. Tworzą ją trzy związki chemiczne zaliczane do sterydów: D1 kalcyferol, D2 ergokalcyferol oraz D3 cholekalcyferol. Ten ostatni syntetyzowany jest z prowitaminy 7-dehydrocholesterolu występującego w skórze pod wpływem promieni słonecznych.

– Przypominamy, że trwa rekrutacja szkół podstawowych do bezpłatnego programu „Mamy kota na punkcie mleka”. Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową kampanii www.kochammleko.pl. Tam pod tym adresem jest deklaracja. Szkoły zainteresowane przystąpieniem do akcji proszone są o jej wypełnienie i przesłanie na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7 lok. 23 15-213 Białystok Bądź skanem na adres promocja@izbamleka.pl – informuje Biuro Prasowe Kampanii „Mam kota na punkcie mleka”.

Kampania „Mamy kota na punkcie mleka” jest realizowana dzięki Polskiej Izbie Mleka oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: PIM