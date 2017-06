Mleko gwarantem udanych wakacji!

W trosce o zdrowie dzieci w czasie letniego wypoczynku nie można zapominać o odpowiednim odżywianiu. Często podczas zabawy, zwłaszcza kiedy jest gorąco, najmłodsi albo zapominają o jedzeniu, albo nie mają ochoty na tradycyjne posiłki. Wtedy warto zaserwować im dania zrobione na bazie mleka lub jego przetworów.

Pomysłów na takie lekkie, ale pożywne śniadania, drugie śniadania czy kolacje jest mnóstwo. Szczególnie, że lato to czas, kiedy warzyw i owoców jest pod dostatkiem. Najprostszymi, smacznymi i lubianymi przez dzieci potrawami są koktajle mleczne, smoothie owocowe czy naleśniki z bitą śmietaną i owocami. Można też pokusić się o zrobienie domowych lodów.

Pamiętaj! Mleko i jego produkty to bogactwo składników odżywczych. Znakomite źródło białka, tłuszczu, węglowodanów (laktozy) oraz składników mineralnych takich jak wapń, magnez, potas, fosfor, cynk i witamin A,D, E, K oraz z grupy B. Zwłaszcza wapń podczas wakacji jest bardzo potrzebny, by dzieci miały mocne kości, bo w czasie letnich szaleństw o złamanie nietrudno. Jedna szklanka mleka pokrywa 25% dziennego spożycia wapnia. Dlatego dzieci poniżej 12. roku życia oraz dorośli powinni wypijać od 3 do 4 pełnych szklanek mleka, aby zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na wapń. W przypadku młodzieży spożycie mleka powinno wynosić 4-5 szklanek dziennie.

Oprócz tego mleko dostarcza pełnowartościowego białka, podstawowego budulca kości, zębów, a także wielu narządów, mięśni, hormonów i enzymów. Ponadto reguluje ono bilans wodny organizmu i wpływa na utrzymanie prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej.

Obecność mleka w diecie obniża ryzyko wielu chorób jak: osteoporozy, chorób układu krążenia, nadciśnienia.

Źródło: PIM