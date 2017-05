Zdrowe liście i ziarno bez mikotoksyn

Zwalczanie patogenów grzybowych, sprawców chorób roślin uprawnych co rok stanowi nie lada wyzwanie dla producentów rolnych.

Wynika to w dużej mierze z faktu, iż organizmy grzybowe bardzo łatwo przystosowują się do środowiska i równie łatwo się rozprzestrzeniają. Ponadto niewłaściwie wykonywane zabiegi środkami ochrony roślin powodują powstawanie ras patogenów odpornych na wybrane substancje czynne produktów stosowanych do ich zwalczania.

Na plantacjach zbóż w Polsce patogeny grzybowe corocznie powodują redukcję plonu średnio o około 10−15%. Przy sprzyjającej rozwojowi agrofagów aurze straty te wynoszą nawet 50%. Wskutek wprowadzania zwiększeniu areału zbóż, uproszczeń w płodozmianie i uprawie gleby wzrasta porażenie zbóż sprawcami fuzarioz. Patogeny powodujące fuzariozę kłosów są główną przyczyną znacznych strat plonu oraz przyczyniają się do pogorszenia jego jakości, w wyniku gromadzenia się w ziarnie mikotoksyn. Te silnie trujące związki, produkowane przez grzyby z rodzaju Fusarium i Microdochium nie tylko są przyczyną znacznych strat (5−60%) plonu ziarna, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Skuteczne zapobieganie wystąpieniu chorób grzybowych oraz zwalczanie już powstałych infekcji łączy w sobie prawidłową agrotechnikę i technologię uprawy oraz dobrane do potrzeb zapobiegawcze i interwencyjne zabiegi ochrony roślin. Sumi Agro Poland wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferuje fungicyd Soleil 274 EC, który nie tylko doskonale chroni kłosy przed chorobami i mikotoksynami, ale też wykazuje wyjątkową skuteczność przeciwko chorobom liści. Soleil 274 EC zawierający substancję czynną – bromukonazol (167 g/l) jest nowym i unikalnym rozwiązaniem poprawiającym jakość i zdrowotność ziarna, skutecznym przeciwko wszystkim gatunkom z rodzaju Fusarium występującym w uprawie pszenicy ozimej i jarej. Zabieg wykonany tym fungicydem, w dawce 1,2 l/ha podczas kwitnienia lub kilka dni przed kwitnieniem zapewnia najlepszą ochronę przed Fusarium graminearum i skutecznie redukuje poziom deoksyniwalenolu (DON). Z kolei obecność tebukonazolu (107 g/l) poprawia skuteczność zwalczania patogenów wywołujących choroby liści, w tym rdzę brunatną i septoriozę, ale też mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz czerń zbóż.

Soleil 274 EC skutecznie zwalcza szerokie spektrum chorób na koniec cyklu wegetacyjnego, dzięki temu pomaga uzyskać plon gwarantujący opłacalność produkcji.

Źródło: Sumi Agro Poland