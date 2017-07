Zakaz polowań przyczyni się do zwiększenia szkód łowieckich

Dolnośląska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 roku. Postulat DIR dotyczy w szczególności myśliwych wykonujących polowania na terenie naszego województwa.

– Powodem tak rygorystycznego rozporządzenia jest odbywająca się w tych dniach Igrzyska Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu. W naszej ocenie zakaz polowań, a nawet przewożenia broni w sposób znaczący przyczyni się do zwiększenia poziomu szkód łowieckich i zakłóci możliwość pozyskiwania zwierzyny łownej. Jest to okres, kiedy w naszym województwie zbiera się między innymi rzepaki, które są miejscem żerowania dzika – informuje Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby rolniczej.

Zdaniem samorządu rolniczego brak możliwości pozyskiwania zwierzyny, a w efekcie ograniczony zakres redukcji, stwarza zagrożenie między innymi przenoszenia afrykańskiego pomoru świń. Chorobę stwierdzono ostatnio na terenie Czech w odległości 90 km od granicy z naszym krajem.

Źródło: DIR