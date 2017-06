Z udziałem Prezydenta RP

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego Warszawie 20 czerwca o godzinie 13 odbędzie się Gala AgroLigi 2016. Swój udział w uroczystości zapowiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

Gala XXIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu AgroLiga odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Celem konkursu jest wybór Mistrza Krajowego AgroLigi w kategoriach: Rolnicy i Firmy. W trakcie spotkania uhonorowani zostaną najlepsi rolnicy i przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej.

– Pomysł konkursu AgroLiga zrodził się w redakcji miesięcznika AgroBazar. W kilka lat później do współorganizacji konkursu na szczeblu wojewódzkim włączyło się 49 Ośrodków Doradztwa Rolniczego (bo tyle wówczas było województw!) oraz telewizyjny Program Notowania. W tamtych czasach Mistrzów Krajowych wybierano w drodze plebiscytu czytelników i telewidzów. Do redakcji AgroBazar przychodziły dosłownie worki z kartkami i listami, na których typowano nominatów do największych konkursowych laurów. Liczenie głosów musiało więc trwać przez wiele dni, mimo że zajmowało się tym co najmniej 5-7 osób… Potem przez kilka lat głosowano systemem audiotele. W tzw. międzyczasie Program Notowania TVP w roli współorganizatora zastąpiła Redakcja Audycji Rolnych I Programu TVP, a w regulaminie konkursu AgroLiga zapisano, że odtąd Mistrzów Krajowych AgroLigi, będzie wybierać Kapituła Konkursowa, złożona z Mistrzów Krajowych wszystkich minionych edycji oraz przedstawicieli organizatorów szczebla centralnego. I tak jest do dziś – informuje Leon Wawremiuk z AgroBiznesKlubu.

Od 2008 r. organizatorami na szczeblu krajowym AgroLigi są: Redakcja Audycji Rolnych I Pr. TVP we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub , a na szczeblu wojewódzkim ODR-y.

