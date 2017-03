Z myślą o synergii kosztów – fuzja  firm Dow i DuPont

DuPont i The Dow Chemical Company ogłosiły otrzymanie od Komisji Europejskiej warunkowej zgody na połączenie DuPont i Dow jako równoprawnych firm.

Decyzja Komisji Europejskiej stanowi istotny krok w kierunku finalnego połączenia firm, z zamiarem dalszego rozdziału na trzy niezależne spółki publiczne. W wyniku transakcji spodziewana jest synergia kosztów w wysokości około 3 mld dol., a potencjał synergii wzrostu wynosi 1 mld dol. W rezultacie planowanego podziału na trzy osobne spółki oczekuje się dalszych wzrostów wartości dla akcjonariuszy i klientów oraz więcej możliwości rozwoju dla pracowników, ponieważ każda firma będzie liderem w atrakcyjnych segmentach, w których globalne wyzwania napędzają popyt na ich wyróżniające się oferty.

Warunkiem zgody Komisji Europejskiej jest wypełnienie przez DuPont i Dow zobowiązań udzielonych Komisji w związku z połączeniem. Firmy wierzą, że wynik postępowania KE jest prokonkurencyjny oraz utrzymuje strategiczny i tworzący wartość potencjał transakcji.

DuPont zobowiązuje się do wycofania z transakcji swojej oferty w zakresie herbicydów dla zbóż szerokolistnych oraz insektycydów przeciwko owadom ssącym. DuPont wycofa również programy naukowo-badawcze i zasoby organizacyjne podlegające Crop Protection, wyłączając zaprawy nasion, nematocydy i programy badawcze na wysokim etapie zaawansowania, które rozwój będzie kontynuowany przez DuPont w celu wprowadzenia ich na rynek, a także wyłączając personel potrzebny do wsparcia produktów i programów badawczych, które pozostaną w DuPont. DuPont obecnie prowadzi negocjacje w celu wydzielenia zasobów z obszaru ochrony zbóż.

Dodatkowo, 2 lutego 2017 Dow ogłosił porozumienie z SK Global Chemical Co, LTD w celu wydzielenia portfolio kopolimerów etylenu i kwasu akrylowego (EAA) oraz jonomerów. To wydzielenie jest zależne od zamknięcia transakcji połączenia Dow i DuPont, w dodatku do wypełnienia innych warunków, włączając sporządzenie aktów prawnych, lokalne prawo pracy i zarządzanie.

Po zbyciu części działalności DuPont w obszarze ochrony zbóż, dział rolnictwa firmy powstałej w wyniku połączenia utrzyma silne aktywa, włączając doskonałą ofertę ochrony kukurydzy, soji szerokolistnej oraz traw, szeroką ofertę ochrony zbóż przed chwastami, silną pozycję DuPont w ochronie przeciwko chorobom oraz przodującą w branży ofertę środków owadobójczych Dow AgroSciences. Dział rolniczy będzie właściwie nastawiony do przyspieszenia wzrostu, wykorzystując rozwinięte programy badawcze zarówno w obszarze nasion, jak i chemii, aby lepiej służyć rolnikom na całym święcie dzięki znakomitej ofercie innowacyjnych rozwiązań, zwiększonym możliwościom wyboru oraz konkurencyjnej cenie za dostarczoną wartość.

Spółki będą kontynuować konstruktywną współpracę z regulatorami w pozostałych regionach, aby otrzymać ostateczne pozwolenia na połączenia, o uzyskaniu których są przekonane.

Firma Dow łączy siłę nauki i technologii z pasjonującymi innowacjami, co jest niezbędne dla postępu ludzkości. Spółka jest zaangażowana w innowacje, które łączą wartość z połączenia nauki chemicznej, nauk fizycznych i biologicznych w celu rozwiązania wielu z najważniejszych wyzwań istniejących na świecie takich jak zapotrzebowanie na czystą wodę, generowanie czystej energii i ochrony środowiska oraz zwiększając wydajność rolniczą. Zintegrowany, rynkowy i czołowy w branży portfel firmy Dow wyspecjalizowanych materiałów, nauk rolnych i tworzy sztucznych przedsiębiorstwa zapewnia szeroki zakres produktów i rozwiązań technologicznych klientom w około 180 krajach oraz w sektorach szybkiego wzrostu, takich jak opakowania, elektronika, woda, powłok i rolnictwa. W roku 2014 firma Dow osiągnęła roczną sprzedaż ponad 58 mld USD i zatrudniała około 53.000 osób na całym świecie. Ponad 6.000 produktów wytwarza się w 201 miejscach w 35 krajach na całym świecie. Odniesienia do firmy „Dow” lub „Spółki” oznaczają firmę The Dow Chemical Company i jej konsolidowane spółki zależne, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Więcej informacji o firmie Dow znajduje się pod adresem www.dow.com.

Natomiast DuPont od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com lub pobierz aplikację DuPont EMEA News. dla iOs i Android.

Źródło: DuPont