Wydatki na rolnictwo – na tym samym poziomie

Copa i Cogeca omówiły w minionym tygodniu z komisarzem Oettingerem w Brukseli przyszłość budżetu, kładąc nacisk na konieczność utrzymania aktualnego poziomu wydatków na rolnictwo, gdyż w przeciwnym razie zagrożony będzie nie tylko poziom życia rolników lecz również konkurencyjność i dostawy wysokiej jakości żywności, a także osiągnięcie unijnych celów środowiskowych i społecznych.

– Copa i Cogeca zdecydowanie odrzucają wszelkie propozycje obcięcia wydatków na wspólną politykę rolną w budżecie UE w przyszłości. Dochody rolników już wynoszą jedynie 40% średnich zarobków w UE, a w ciągu ostatnich czterech lat spadły o 20%. A przecież to rolnicy są odpowiedzialni nie tylko za codzienną produkcję wysokiej jakości bezpiecznej żywności spełniającej surowe normy produkcji i dobrostanu lecz również stanowią cześć rozwiązania problemu jakim są zmiany klimatu. Są również centrum obszarów wiejskich, zapewniając wzrost i miejsca pracy na obszarach, gdzie często brakuje alternatyw dla tej formy zatrudnienia. Jest to jeden z najważniejszych priorytetów Komisji Junckera. Eksport produktów rolnych ma duże znaczenie dla gospodarki. Dlatego też potrzebujemy WPR wzmacniającej naszą konkurencyjność – mówi Martin Merrild, przewodniczący Copa.

Przewodniczący Merrild wyraził także uznanie dla wsparcia komisarza dla sektora rolnego. Komisarz Oettinger zwrócił uwagę na poważne wyzwania przed jakimi staje UE, twierdząc, że Brexit doprowadzi do utraty części budżetu UE. Ponadto pojawiły się nowe priorytety jak uchodźcy, migracja, bezpieczeństwo czy walka z terroryzmem. Stwierdził jednak, że sektor rolny nie może paść ofiarą tej sytuacji i powiedział, że liczy na znalezienie konstruktywnego rozwiązania. Apelował do organizacji rolniczych i spółdzielczych o aktywny, zdecydowany i konstruktywny udział w debacie i o nawiązanie dialogu z ministrami.

Thomas Magnusson , przewodniczacy Cogeca dodał, że wspólna polityka rolna w największym stopniu przyczynia się do osiągnięcia większości celów zrównoważonego rozwoju w UE. Działania te stanowią jedynie 1% publicznych wydatków UE, jest to więc świetna inwestycja. Liczba ludności na świecie ma się zwiększyć, a sektor rolny zmaga się z poważnymi problemami.

– Naprawdę nie jest to odpowiedni moment, by obciąć wydatki i zagrozić różnorakim korzyściom jakie przynosi rolnictwo. Ze względu na trudną sytuację panującą na rynku w ostatnich latach rolnicy i ich spółdzielnie potrzebują odpowiedniego wsparcia, by móc dobrze wykonywać swoją pracę. Apelujemy do Parlamentu, ministrów i Komisji o zapewnienie rentowności i zrównoważoności sektora rolnego w przyszłości – podkreślił Magnusson.

