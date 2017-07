Wydarzenie stworzone przez hodowców i dla hodowców!

Narodowy Dzień Mlecznej Fermy (NDMF) to pierwsze tak praktyczne wydarzenie stworzone dla hodowców bydła mlecznego w Polsce. Ma ono odpowiadać na podstawowe problemy i zagadnienia, z którymi zmaga się współczesna farma mleczna w Polsce i stanowić platformę do wymiany doświadczeń między hodowcami, specjalistami i przedstawicielami firm.

Czym jest NDMF?

Narodowy Dzień Mlecznej Fermy to nowy projekt skierowany ściśle do hodowców bydła mlecznego w całej Polsce. Tegoroczna edycja poświęcona będzie przede wszystkim żywieniu bydła kiszonką z kukurydzy oraz innym zagadnieniom związanym z poprawą funkcjonowania mlecznej fermy. W programie znajduje się między innymi pokaz i porównanie wozów paszowych wraz z analizą otrzymanej z nich paszy, którą poprowadzi dr Zbigniew Lach z OHZ Osięciny, prezentacja ponad 50 odmian kukurydzy na kiszonkę oraz wycieczka po gospodarstwie AGROMARINA z demonstracją obecnych tam technologii. – Jestem przekonana, że w tym spotkaniu każdy hodowca, który chce się rozwijać znajdzie coś wartościowego dla siebie – twierdzi koordynator projektu Weronika Targosz z InConventus Group.

Dlaczego NDMF?

W Polsce co roku odbywa się wiele wydarzeń przeznaczonych dla gospodarstw rolnych, jednak żadne z nich nie przekazuje hodowcom tej specjalistycznej i praktycznej wiedzy, na której im zależy. Żadne z nich nie odpowiada również na pytania, które rzeczywiście ich nurtują.

Dlatego program Narodowego Dnia Mlecznej Fermy powstał po konsultacjach z hodowcami bydła mlecznego z różnych regionów Polski, zarówno tymi niewielkimi posiadającymi kilka sztuk bydła, jak i mogącymi pochwalić się większymi stadami.

Hodowcy bydła mlecznego to często bardzo niedoceniania grupa ludzi, na której jednak spoczywa duża odpowiedzialność za rozwój polskiej gospodarki. Ciężko wyobrazić sobie brak rodzimych produktów mlecznych w kraju.

– Miałem kontakt z hodowcami bydła mlecznego w wielu krajach i w każdym z nich mogli oni liczyć na kompleksowe wsparcie merytoryczne podczas różnego rodzaju imprez – powiedział Maksym Kryvonis, Prezes firmy InConventus Group. – Narodowy Dzień Mlecznej Fermy ma za zadanie zapoczątkować nową erę wydarzeń rolniczych. Wydarzeń, w których udział nie jest już tylko miłą formą spędzenia czasu, a źródłem wiedzy i praktycznych informacji mogących bezpośrednio wpłynąć na wzrost efektywności gospodarstwa, poprawę jakości mleka i w konsekwencji zwiększenie opłacalności produkcji mlecznej – dodał.

Gdzie i kiedy?

I edycja wydarzenia odbędzie się już 5 września 2017 w Gospodarstwie Rolnym AGROMARINA w miejscowości Andrzejów-Osada k. Urszulina (woj. lubelskie). Gospodarstwo to należy do jednych z największych w regionie i poszczycić się może stadem liczącym ponad 800 sztuk bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oraz ok. 1000 ha ziemi. Posiada nowoczesną dojarnię karuzelową typu HBR, a średnia wydajność na krowę to 11500 kg w laktacji 305-dniowej.

Dla hodowców wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Również organizowany jest bezpłatny transport na miejsce wydarzenia. O szczegóły i bezpłatny autokar zapytaj w swojej Izbie Rolniczej, ODR lub mleczarni. Dodatkowo, dokonując rejestracji przez stronę www.FarmDay.com.pl lub telefonicznie, masz szansę na wygranie cennych nagród w postaci produktów, licencji bądź rabatów!.

Więcej informacji na www.FarmDay.com.pl, www.Facebook.pl/DairyFarmDay bądź pod numerem telefonu +48 733 878 444.

– PROGRAM WYDARZENIA –

8:00 – 9:00 Rejestracja, bufet śniadaniowy 9:00 – 9:30 Oficjalne otwarcie, powitanie gości 9:30 – 11:30 Część teoretyczna

Żywienie bydła mlecznego czyli struktura fizyczna przede wszystkim

Dr Zbigniew Lach – OHZ Osięciny

Sposoby ograniczania antybiotykoterapii u bydła mlecznego

Lek. n. wet. Marek Lesiak – Zoetis

Life Start – Wydajność szyta na miarę odchowu

Dr Beata Skiba – Trouw Nutrition

ADOB partnerem dla producentów mleka

Michał Kochański – ADOB 11:30 – 12:30 Lunch, wymiana doświadczeń 12:30 – 16:30 Sekcja praktyczna – GOSPODARSTWO

Pokaz wozów paszowych

Porównanie i analiza powstałej paszy – jak wybrać wóz dla Twojego gospodarstwa? – dr Zbigniew Lach

Zwiedzanie gospodarstwa AGROMARINA – tajniki sukcesu 12:30 – 16:30 Sekcja praktyczna – POLA DEMONSTRACYJNE

Prezentacja >50 odmian kukurydzy na kiszonkę

Wyjątkowy pokaz opryskiwaczy polowych

Prezentacje maszyn rolniczych 16:30 – 17:00 Oficjalne zakończenie

Podsumowanie spotkania

Loteria wartościowych nagród

