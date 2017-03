Wszystko zależeć będzie od pogody

Nowe szacunki Copa i Cogeca dla UE-28 wskazują na stabilizację produkcji zbóż w tym roku, producenci apelują jednak o ostrożność, gdyż wyniki będą zależeć od pogody.

Z najświeższych danych wynika, że produkcja powinna utrzymać się na stabilnym poziomie w tym roku, osiągając poziom 296,6 mln ton, co stanowi wzrost w wysokości 0,8% w stosunku do 2016 r. Producenci jednak ostrożnie podchodzą do tych prognoz, gdyż jest jeszcze zbyt wcześnie by oszacować potencjalne plony.

– Areał upraw w tym roku spadł o 1,8%, gdyż rolnicy zmagają się z poważnymi problemami finansowymi wynikającymi z niskich cen. W związku z tym cieszymy się z marcowej wypowiedzi komisarza ds. rolnictwa UE, Phila Hogana, który ogłosił stworzenie obserwatorium rynku zbóż, roślin oleistych i białkowych, by uzupełnić wiedzę rolników i spółdzielni na temat zmian zachodzących na rynku i umożliwić im szybsze reakcje. Rolnicy chcą znać więcej szczegółów na temat funkcjonowania rynków i zwracać więcej uwagi na produkcję wtórną, która pozwala im na zróżnicowanie źródeł dochodów. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy wspólna polityka rolna (WPR) coraz bardziej orientuje się na rynek, a na rynkach występują coraz większe wahania. Nowe obserwatorium rynku powinno zacząć działać przed latem tego roku – mówi Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej „Zboża” Copa i Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca