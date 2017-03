Wszechstronne narzędzie w ochronie roślin

Firma DuPont uzyskała zgodę na rozszerzenie stosowania produktu Reveller® 280 SC. Fungicyd można teraz stosować nie tylko w ochronie nowych gatunków zbóż, lecz także rzepaku i buraków cukrowych.

– Reveller® stał się wszechstronnym narzędziem w ochronie roślin, uzyskując możliwość stosowania w nowych uprawach. Chroni przed wieloma chorobami pozostając jednocześnie bezpiecznym dla użytkownika i upraw. Jest wygodny w stosowaniu i stanowi opłacalną inwestycję w potencjalne plony i dochody. Jest kompletnym fungicydem dwuskładnikowym, polecanym w ochronie przed chorobami zbóż, rzepaku ozimego i buraków cukrowych. Jest środkiem o działaniu wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, zapewniający długotrwały efekt ochrony oraz opłacalną inwestycję w potencjalne plony i dochody – informuje Andrzej Lesiak z firmy DuPont

Reveller® 280 SC fungicyd o działaniu kontaktowym, wgłębnym i systemicznym, zwalczający choroby następujących roślin uprawnych:

pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego i jarego):

mączniak prawdziwy zbóż i traw,

rdza brunatna,

rdza żółta,

rdza jęczmienia,

brunatna plamistość liści,

plamistość siatkowa jęczmienia,

septoriozy liści,

septoriozę paskowaną liści pszenicy,

rynchosporioza zbóż,

plamistość siatkowa.

rzepaku ozimego:

zgnilizna twardzikowa,

czerń krzyżowych,

buraka cukrowego:

chwościk buraka,

mączniak prawdziwy buraka,

brunatna plamistość liści,

rdza buraka.

– Reveller® 280 SC zawierający pikoksystrobinę i cyprokonazol ma działanie profilaktyczne i lecznicze, jest aktywnie rozprowadzany w roślinie, dzięki czemu nawet w bardzo gęstych uprawach chroni nie tylko powierzchnie pokryte bezpośrednio środkiem, ale również dolną stronę blaszek liściowych oraz nowe przyrosty, rozwijające się dopiero po wykonaniu zabiegu. Kolejną zaletą, jaką charakteryzuje się Reveller® 280 SC to bardzo długi okres działania, zastosowany w zbożach w fazie w pełni rozwiniętego liścia flagowego zabezpiecza kłos i ogranicza rozwój fuzarioz i grzybów czerniowych. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania w zakresie od 0,8 do 1,0 l/ha pozwala optymalizować poziom ochrony do warunków na danym polu – dodaje Lesiak .

Źródło: DuPont