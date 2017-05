Wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 w ramach instrumentu wsparcia „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” przewiduje się realizację dwóch rodzajów operacji skierowanych do różnych grup beneficjentów.

– Pomoc jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny oraz na inwestycje ograniczające możliwość rozszerzenia się afrykańskiego pomoru świń. W pierwszym przypadku beneficjentami mogą być spółki wodne lub ich związki, natomiast w drugim rolnicy prowadzący działalność rolniczą na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń – informuje resort rolnictwa – Do kosztów kwalifikowalnych, o refundację których będzie mogła ubiegać się spółka wodna lub związek, zalicza się: koszty zakupu (lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, do wartości rynkowej majątku oraz koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów i licencji dotyczących sprzętu, o którym mowa powyżej. Jeżeli natomiast chodzi o zapobieganie rozszerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, współfinasowane będą koszty ogrodzeń i niecek do dezynfekcji.

Poziom pomocy będzie wynosić maksymalnie 80% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 500 000 zł (dla spółek wodnych lub ich związków) oraz 100 000 zł (dla rolników).

Źródło: MR i RW